Hayat Bilgisi’nin Afet hocası Perran Kutman'ın ilk eşi ortaya çıktı. Herkes aaa bu mu diyecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayat Bilgisi’nin Afet hocası Perran Kutman'ın ilk eşi ortaya çıktı. Herkes aaa bu mu diyecek

Hayat Bilgisi’nin Afet hocası olarak bilinen Perran Kutman'ın ilk eşi ortaya çıktı.

İlk eşi bakın kim çıktı!

Usta oyuncu Perran Kutman, birçok popüler yapımda yer almış ve geniş bir hayran kitlesine sahip oldu.

"Hayat Bilgisi," "Perihan Abla," "Gırgıriye" ve "Şehnaz Tango" gibi unutulmaz projelerdeki rolleriyle tanınan Kutman'ın özel hayatı da hayranları tarafından merak ediliyor.

Perran Kutman'ın ilk eşinin de tanınmış bir Yeşilçam oyuncusu olduğunu biliyor muydunuz?

74 yaşındaki oyuncunun, genç yaşta kaybettiği bu ilk eşi de dönemin ünlü bir yıldızıydı.

Kutman, şu anda müzisyen Koral Sarıtaş ile evli olup, tanınan soyadı ilk evliliğinden geliyor.

Perran Kutman'ın ilk eşi hakkında pek bilinmeyen detaylar ortaya çıktı.

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı "Afet Öğretmen" karakteriyle izleyicilerin kalbinde taht kuran Perran Kutman'ın geçmişine dair bu şaşırtıcı bilgi dikkat çekti.

Kutman, 1980 yılında Koral Sarıtaş ile dünya evine girdi ve mutlu bir evlilik sürdürmekte.

Ancak, ilk evliliği Yeşilçam'ın sevilen oyuncusu Hüseyin Kutman ile oldu.

1949 yılında İstanbul Aksaray'da doğan Perran Kutman, ailesinin yönlendirmesiyle konservatuvar eğitimi aldı ve tiyatro bölümünden mezun oldu.

Kutman, Türk sinemasının klasikleşmiş filmleri arasında yer alan "Köyden İndim Şehire," "Salak Milyoner," "Ne Olacak Şimdi" ve "Hababam Sınıfı" gibi yapımlarda da rol aldı.

Ayrıca "Kızlar Yurdu" ve "Canımın İçi" gibi dizilerde de ekranlarda boy gösterdi.

Perran Kutman, 1973-1978 yılları arasında evli kaldığı Hüseyin Kutman ile olan birlikteliği sonrası tanınan soyadını aldı.

Hüseyin Kutman, 1988 yılında "Tek Başına Bir Kadın" filminin çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Perman Kutman'ın ilk eşi Hüseyin Kutman
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Perman Kutman'ın ilk eşi Hüseyin Kutman
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Perman Kutman'ın ilk eşi Hüseyin Kutman

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