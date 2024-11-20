Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’siydi! İpek Erdem ünlü futbolcunun kardeşi çıktı

Yıllar içindeki değişimiyle gündeme gelen ünlü oyuncu İpek Erdem, hakkındaki bu gerçeği duyunca çok şaşıracaksınız. İpek Erdem Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı.

Perran Kutman, Tarık Papuççuoğlu, Gökçe Bahadır, İpek Erdem ve Ümit Erdim gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisindeki oyuncuların şimdilerde neler yaptıkları merak ediliyor.

LONDRA’YA YERLEŞMİŞTİ

Hayat Bilgisi'nin ardından Elveda Rumeli, Beş Şehir, Yer Gök Aşk, Lale Devri ve Kuzgun gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu, yurt dışına çıkmış Londra'ya yerleşmişti.

FENERBAHÇE EFSANESİNİN KARDEŞİ ÇIKTI

Daha sonra ülkeye geri dönen İpek Erdem, ünlü futbolcunun kardeşi çıktı. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Erdem, Fenerbahçe efsanesinin kardeşi çıktı.

Şimdilerde 40 yaşında olan İpek Erdem; bir dönem Fenerbahçe'de top koşturan Taygun Erdem'in kız kardeşiymiş. Fenerbahçe'de uzun yıllar top koşturan Taygun Erdem geçtiğimiz aylarda yaptığı bir paylaşımla dikkat çekmişti.

İPEK ERDEM KİMDİR?

Ünlü oyuncu İpek Erdem, eski futbolcu, teknik direktör Haluk Erdem ve desinatör, işletmeci Emine Akbaş'ın kızı olarak dünyaya geldi. Taygun Erdem ve Algun Erdem abileri, onlar da eski futbolcu ve teknik direktörler.

Daha yedi yaşındayken oyuncu olmak isteyen Erdem,1995 yılında Bursa Belediye Konservatuvarı'ında Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.

2002 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümünü kazanarak İstanbul'a geldi.

Aynı yıl okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması ile Hayat Bilgisi dizisinde oynamaya başladı ve Barbie lakabı ile adını geniş kitlelere duyurdu.