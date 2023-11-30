'Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın değişimi muhteşem oldu

Ekranların unutulmayanlarından olan gençlik dizisi Hayat Bilgisi'nin oyuncuları aradan geçen yıllarda değişimleriyle merak konusu oldu. Hayat verdikleri karakterler ile yıldızları parlayan Hayat Bilgisi'nin genç oyuncularının değişimleri hayranlarını şaşırtıyor.

Bu isimlerden biri de Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral. 'Kikirik' Biricik karakterine hayat veren Çisil Oral son haliyle şaşırttı. Dizide karakteri itibarıyla kimse Törpü ve Barbie karakteri gibi ona aşık olmamıştı ama Kikirik'i bir de şimdi görün.

Geçirdiği estetik operasyonlar sonrası adeta bambaşka biri olan Kikirik Çisil Oral son hali ile ağızları açık bıraktı.

Hayat Bilgisi dizisinin üzerinden yıllar geçti. Bu yıllar ise resmen Kikirik Biricik karakterini canlandıran Çisil Oral'a yaradı.

Çisil Oral, geçirdiği estetik ameliyatları sonrası bambaşka biri oldu. Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çisil Oral'ın inanılmaz değişimi dizinin hayranlarını da şoke etti.

Uzun yıllar tiyatro sahnesinde boy gösteren ve kendi senaryolarını yazan Çisil Oral şimdilerde 42 yaşında. Uzun süredir dizi projelerinde yer almayan Çisil Oral son olarak Aksimetre adından bir programın sunuculuğunu yaptı.