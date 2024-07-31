Hayat Bilgisi'nin Kikirik'inin son hali ortaya çıktı. Görenler 'bu o mu' dedi

Ünlü oyuncu Çisil Oral,"2003-2006 yılları arasında gençler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen ‘Hayat Bilgisi’ dizisinde Kikirik karakterini canlandırmıştı.

Ünlü oyuncu, geçirdiği estetik operasyonlarının ardından adeta bambaşka biri olduğu görüldü.

Son haliyle sosyal medyada gündem olan oyuncu, "görenler 'bu o mu' dedi" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Çisil Oral’ın düzenli olarak Instagram’da paylaştığı fotoğraflar, takipçilerini şok etti.

Ünlü oyuncu Instagram hesabını dışarıya kapalı tuttuğu biliniyor.

Ayrıca Oral, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan fotoğrafları ise beğenilerin odağı oldu.

Hayat Bilgisi dizisinde Kikirik karakteriyle hafızalara kazınan Çisil Oral, estetik operasyonların ardından yeni bir imajla gündem oldu.

Estetik cerrahi ile yüz hatlarında belirgin değişiklikler yaşayan oyuncunun son hali ortaya çıktı.

Görenler, oyuncunun geçirdiği değişim karşısında şaştı kaldı.

İŞTE SON HALİ...

ÇİSİL ORAL KİMDİR?

Çisil Oral, 17 Nisan 1979'da İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde Yaratıcı Yazarlık eğitimi aldı.

Ayrıca Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimini tamamladı.

Çisil Oral, 2003-2006 yılları arasında yayınlanan ve gençler arasında büyük ilgi gören "Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı Kikirik karakteriyle tanındı. Bu rolüyle hafızalara kazınan Oral, daha sonra ekranlara uzun süre ara verdi ve bir arkadaşıyla birlikte yapım şirketi kurdu.

Oyunculuk kariyerine çeşitli tiyatro oyunlarında da devam eden Çisil Oral, sosyal medyada aktif olarak paylaşımlar yapmakta.

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlarla dikkat çeken oyuncu, yeni imajıyla sosyal medyada gündem olmuştu.

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