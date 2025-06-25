Hayat Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşine güzel! Milyonlar sırada beklerken, 6’ncı kez 'VIP hac' turu…

Sözcü’de yer alan habere göre; Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, bu yıl da hac ibadetini VIP kontenjanında yaptı. Seher Erbaş’ın 2018, 2019, 2022, 2023 ve 2024 yıllarında da aynı statüyle hac ibadetini yerine getirmişti. Bu yılda yapılan ziyaretle tam 6 kez gerçekleştirdi.

CİP VE SUİT ODA DETAYI

Erbaş ailesi ilk önce Riyad’a giderek buradan Medine ve ardından Mekke’ye geçti Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği tarafından tahsis edilen lüks suit bir odada konakladıkları ve Amerikan markası siyah GMC bir cip kullandıkları aktarıldı.

VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLMUŞTU

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda uzun süredir tartışmalara neden olan “protokol hac” ve VIP kontenjan uygulamaları, kamuoyunun ve özellikle yıllardır hac sırası bekleyen vatandaşların sert tepkisiyle karşılanıyor.

2 MİLYON KİŞİ GELECEK YIL KURADA BEKLEYECEK

Türkiye'den bu yıl 1 milyon 849 bin 584 kişi hac için başvuru yaptı. Gerçekleşen kura çekimi sonucunda sadece 84 bin 942 kişi hac ibadetini yerine getirme hakkı kazandı. Yaklaşık 2 milyon vatandaş ise gelecek yılın kurasına kaldı.

REKOR HARCAMAYA İMZA ATTI

2025 yılına 130,1 milyar TL’lik bütçe ile başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında gerçekleştirdiği toplam harcama hesaplandı. Başkanlığın Ocak-Nisan 2025 dönemini kapsayan 120 günde yaptığı toplam harcama 40 milyar TL’yi aşarak rekora imza atmıştı.