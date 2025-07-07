Hayat hikayesi yürek burktu! Şehit Özkan Özkanlı’dan geriye kalan iyilik mirası

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hayat hikayesi yürek burktu! Şehit Özkan Özkanlı’dan geriye kalan iyilik mirası

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde metan gazından etkilenen 19 askerden biri olan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi tüm Türkiye’yi yasa boğarken Özkanlı ile ilgili yürek burkan bir detay ortaya çıktı. Küçük yaşlarda yetim kalan Özkanlı’nın göreve başladığı ilk zamanlarda bir yetime destek olduğu yazışmalar ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir mağarada yapılan arama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan askerlerden Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı şehit oldu.

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12 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

MSB’den acı haber geldi. Operasyon esnasında mağaradaki metan gazına maruz kalan 12 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Şehit olan askerlerden biri de Aksaray’ın Ortaköy ilçesine bağlı Namlıkışla Köyü’nden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı.

Özkanlı’nın şehadet haberi, ailesine iletildi. Baba ocağına Türk bayrağı asılırken, memleketi Aksaray yasa boğuldu.

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YETİM ÖĞRENCİLERE BURS VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Henüz çocuk yaşta babasını kaybederek yetim büyüyen Özkan Özkanlı’nın hayat hikayesi yürekleri dağlarken başkalarının acılarına umut olduğu ortaya çıktı. Henüz sözleşmeli er olarak göreve başladığı ilk dönemlerde Özkanlı’nın, yetim öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı.

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WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Özkan Özkanlı’nın İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı üzerinden bir yetime destek olma talebini dile getirdiği WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

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