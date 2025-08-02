Hayat kalitesi mi, servet maksimizasyonu mu…

Kıymetli Dostlar iktisat bilimi esasen toplumların hayat kalitesini optimize etmeye odaklanmalıdır: Bireylerin barınma, eğitim, sağlık ve iş güvencesine erişimi öncelikli olmalı. Finans ise, bu hedefe ulaşmak için serveti yönetme aracıdır. Ancak Türkiye’de ekonomi yönetimi son dönemde ters yönde odaklanarak, kamu maliyesini finansal kaygılara kurban etmektedir.

Faiz ödemeleri bütçeyle yarışıyor

Hazine, 2025’in ilk 6 ayında yalnızca 1,1 trilyon TL faiz ödemiştir. Bu miktar, kamu kaynaklarının üretime, eğitime ve sağlığa ayrılması yerine, borcun finansmanına harcandığını gösteriyor. Bu yüksek faizli borç yönetimi, geniş toplumsal kesimleri çarpık bir ekonomik kadronun yükünü altında bırakıyor.

Haziran’da dış ticaret açığı tarihi boyutlarda

Yeni yayınlanan 2025 Haziran dış ticaret verilerine göre ülkemizin ihracatı yıllık yüzde 7,9 artarak 20,51 milyar USD, ithalatı yüzde 15,2 artarak 28,68 milyar USD düzeyine ulaşmıştır. Bu sonuç, aylık dış ticaret açığını 8,17 milyar USD ye çıkararak, bir önceki Haziran ayına göre %38,8 oranında büyütmüştür.

Ayrıca enerji ürünleri ve parasal altın hariç tutulduğunda bile Haziran ayındaki dış ticaret açığı 3,59 milyar USD düzeyindedir.

Ocak–Haziran 2025 döneminde:

• İhracat %4,1 artarak 131,4 milyar USD,

• İthalat %7,2 artarak 180,8 milyar USD olmuş;

• Bu da toplam 49,4 milyar USD dış ticaret açığı, yani %16,3 artış anlamına gelmektedir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran’da %71,5’e düşmüş, Ocak–Haziran dönemindeki oran ise %72,7’ye gerilemiştir.

İhracat Artıyor Ama İthalata Bağımlılık Azalmıyor

Haziran’da imalat sanayi ihracatının payı %94,8’dir. Ancak bu artış yüksek teknoloji ürünlerinde yalnızca %3 paya sahiptir. İthalatın ise %83,5’i imalat sanayi ürünlerinden oluşmuş, yüksek teknoloji ürünleri ithalatı ise %10 oranındadır.

Bu demektir ki, Türkiye dış ticaret kaynaklı dengesizliklerle mücadele ederken, yerli yüksek katma değerli üretim kapasitesine yeterince geçememektedir.

Şimşek Modeli: Finans Müdahale mi, Eğitim ve Sağlığa Darbe mi?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi yönetimi, sıcak para çekici faiz politikaları ile kısa vadeli sermaye girişine odaklanırken, bu yaklaşım halkın kaynaklarını verimsiz biçimde tüketmektedir. Yüksek faiz, kamu borçlanmasını daha maliyetli hale getirmiş, iç talebi baskılayarak reel sektörde daralmayı tetiklemiştir.

Dolayısıyla devlet, borçlanma faizlerini finanse ederken eğitimden, sağlıktan, altyapıdan tasarruf yapmakta; vatandaş ise daha yüksek yaşam maliyeti, sosyal desteklerde kısıtlama ve gelir adaletsizliğiyle yüzleşmektedir.

Faiz mi, üretim mi? tercih edileni halk ödüyor

Devletin 6 ayda 1,1 trilyon TL faize ayırması, sadece bir bütçe satırı değil; milyonlarca kişinin sağlık hizmetinden, sosyal yardım programlarından uzaklaştırılması; vergilerin yeniden biçimlendirilmesi ve asgari ücretin reel değer kaybı anlamına gelmektedir. Kamu kaynakları finans dünyasına aktarılırken, hayat kalitesinden ciddi tasarruf sağlanıyor.

Bu sistemin en çarpıcı sonucu dış ticarette yaşanan dengesizliktir. Haziran’daki 8,17 milyar USD’lik açık, artan ithalat bağımlılığı ve düşük ihracat oranlarının bir sonucu olarak bütçeyi daha fazla baskı altına almaktadır.

Sonuç: Çarpık bir ekonomi modeli karşımızda

Sağlam bir ekonomi modeli, öncelikle halkın temel ihtiyaçlarını güvence altına almayı amaçlamalıdır. Ancak Türkiye, bugün kamu kaynaklarını finans piyasalarını memnun etmek için tüketmekte; bunun bedelini ise toplumun geniş kesimleri, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar ödemektedir. Nereden bakılırsa bakılsın, burada bir tercih söz konusu:

• Ya halkın hayat kalitesi;

• Ya da sermaye piyasalarının beklentileri.

Bugün iktidarın tercihi, hayat kalitesini bozmak yönünde işlemektedir.

Bu tercihin bedelini millet ödüyor.