Hayat kurtaran dokunuş! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hayat kurtaran dokunuş! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Isparta'da, ilkokulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Gözde Batmaz Akın Heimlich manevrasıyla kurtardı.

Isparta'da, ilkokulda nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenciyi öğretmeni Gözde Batmaz Akın Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Selahattin Seçkin İlkokulu öğrencisi Eylül Yavuz, nefes borusuna yiyecek kaçması nedeniyle nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden öğretmen Gözde Batmaz Akın, öğrenciye Heimlich manevrasıyla müdahale ederek yiyeceği çıkardı. Olayın ardından hem müdahaleyi yapan öğretmen hem de öğrenci rahat nefes aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından dün akşam olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü paylaşıldı. "Bir An, Bir Hayat: Heimlich Manevrası Hayat Kurtardı" başlığıyla paylaşılan görüntüyle ilgili, "Öğrencimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; soğukkanlı ve bilinçli müdahalesiyle olası bir tehlikenin önüne geçen öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz" denildi.

Hayat kurtaran dokunuş! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Hayat kurtaran dokunuş! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Hayat kurtaran dokunuş! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Hayat kurtaran dokunuş! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

Hayat kurtaran dokunuş! Öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı

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