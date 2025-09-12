“Hayat kurtaran ellere paspas tutturmayın!”

Ali Yazan Ordu/ Yeniçağ

Şube Başkanı Fatih Zengin, İl Sağlık Müdürlüğü’ne sundukları resmi yazıda, “112 personeli vakaya giderken istasyonu da temizlemek zorunda kalıyor. Bu kabul edilemez” dedi.

“2018’DE ÇIKAN TEMİZLİK TALİMATI UYGULANMIYOR!”

Sendika, 2018 yılında yayınlanan ancak uygulanmayan düzenlemeyi hatırlatarak, istasyonların İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek personelce temizlenmesini talep etti. Zengin, “Her istasyon bir sağlık kuruluşudur. Diğer sağlık kurumlarında olduğu gibi burada da temizlik işi personelin değil, görevli temizlik personelinin sorumluluğunda olmalıdır” diye konuştu.

112 personeli ne istiyor?

· Görev tanımı dışındaki temizlik işlerinden muaf tutulmak

· Her istasyona haftalık temizlik hizmeti

· İl Sağlık Müdürlüğü’nün temizlik personeli görevlendirmesi

· 2018 tarihli bakanlık talimatlarının eksiksiz uygulanması