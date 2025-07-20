Hayat kurtaran hamle! Kargocu kahraman oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hayat kurtaran hamle! Kargocu kahraman oldu

Adana'da bir eve kargo getiren şahıs merdivenden düşen 70 yaşındaki kadını görüp ambulansı arayarak hayatını kurtardı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde Cuma günü saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre bir kargocu 100. Yıl Mahallesinde eve kargo getirdi. Bu arada ev sahibi Yıldız Karaman (70) merdivenlerden düşerek kafasını vurup ağır yaralandı.

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Bu sırada torunu da çığlık atmaya başladı. Bu durumu gören kargo görevlisi hemen 112'yi arayıp yardım istedi. Kısa sürede 112 ekipleri olay yerine gelip kadını hastaneye kaldırdı. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kadının hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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