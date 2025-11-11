Gereksiz yere reçete edilen ve tüketilen antibiyotiklerin, hastanın sağlığını iyileştirmekten çok bozma potansiyeli taşıdığı, uluslararası bilim çevrelerinde endişe uyandıran bir gerçek olarak ortaya çıktı.

Modern tıbbın en önemli başarılarından biri olan bu ilaçların sorumsuz kullanımı, enfeksiyonları tedavi edilemez kılan Antimikrobiyal Direnç (AMR) olgusunu hızlandırdı.

Bilimsel araştırmalar, hastaların iyileşme umuduyla kullandığı bu ilaçların aşırı kullanımının, tam tersi bir etki yaratarak dirençli "süper mikropların" yükselişine yol açtığını gözler önüne serdi.

BİLİMSEL VERİLER BÜYÜK BİR TEHLİKEYE İŞARET ETTİ

The Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir rapora göre, dünya genelinde 1,27 milyon kişinin doğrudan bakteriyel AMR nedeniyle hayatını kaybettiği ve yaklaşık 5 milyon ölümün ise bu durumla ilişkilendirildiği belirtildi. Bu rakam, AMR'nin HIV/AIDS ve sıtma gibi hastalıklardan daha fazla ölüme yol açtığını gösterdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan veriler de bu küresel tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. CDC, sadece ABD'de her yıl 2,8 milyondan fazla antimikrobiyal dirençli enfeksiyon vakasının yaşandığını ve 35 binden fazla insanın bu nedenle yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu tablo, hastaların tedavisi için harcanan yıllık maliyetin de milyarlarca dolara ulaştığını ortaya koydu.

YABANCI UZMANLAR KAYGILARI DİLE GETİRDİ

Dünyanın önde gelen halk sağlığı uzmanları, kontrolsüz antibiyotik tüketiminin sonuçlarının yıkıcı olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, AMR'nin modern tıbbın kazanımlarını geride bıraktığını ve tüm dünyadaki ailelerin sağlığını tehdit ettiğini belirtti.

Ghebreyesus, ülkeler gözetim sistemlerini güçlendirirken antibiyotiklerin sorumlu bir şekilde kullanılması ve herkesin doğru ilaçlara, kaliteli tanı araçlarına ve aşılara erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İngiltere Hükümeti Antimikrobiyal Direnç Özel Temsilcisi Dame Sally Davies, süper mikropların artan tehdidinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Davies, "İnsanlar, tedavi edilemeyen enfeksiyonlar kaptıkları için acı çekiyor ve ölüyor. Buna bir son vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Davies, sorunun aşırı ve yanlış kullanımdan kaynaklandığını, buna viral enfeksiyonlar için antibiyotik reçetesi yazılması gibi yanlış uygulamaların ve tarımda büyüme teşvik edici olarak antibiyotiklerin kullanılmasının da dâhil olduğunu kaydetti.

Washington DC'deki Hastalık Dinamikleri, Ekonomi ve Politika Merkezi'nden (CDDEP) Dr. Eili Klein ise, dünya genelindeki antibiyotik tüketiminde 2000'den 2015'e kadar %65'lik çarpıcı bir artış gözlemlediklerini aktardı. Klein, bu artışın çoğunlukla düşük ve orta gelirli ülkelerdeki ekonomik büyüme ve ilaçlara daha fazla erişimle tetiklendiğini belirtti.

Klein, özellikle viral enfeksiyonlar için antibiyotiklerin gereksiz yere kullanıldığını ifade ederek, hijyeni, sanitasyonu ve aşılamayı artıracak radikal politikaların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Çözüm Yolları: Küresel İş Birliği Gerekiyor

Bilim insanları ve uzmanlar, AMR ile mücadelede "Tek Sağlık" (One Health) yaklaşımının hayati önem taşıdığını öne sürdü. Bu yaklaşım, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbiriyle bağlantılı olduğunu kabul ediyor ve ilaçların yalnızca insan hekimliğinde değil, veterinerlikte ve tarımda da bilinçli kullanılmasını gerektiriyor.

Araştırmacılar, gereksiz kullanıma son verilmesi için hızlı teşhis testlerinin (örneğin C-reaktif protein - CRP testleri) kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı. Bu testler, doktorların bir enfeksiyonun bakteriyel mi yoksa viral mi olduğunu daha doğru belirlemesine yardımcı oluyor ve böylece lüzumsuz antibiyotik reçetesi sayısını azaltıyor.