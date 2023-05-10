Hayat kurtaran köpek kahraman ilan edildi

Editör: Serkan Talan

Japonya'da melez ırk olan bir köpek Koume, hayat kurtardığı için itfaiye yetkilileri tarafından kahraman ilan edildi.

Köpeğin, bir binicilik kulübünde at binmeye gelen ve o sırada kalp krizi geçiren bir adamı havlayarak haber verdiği bildirildi. Genellikle sakin bir yavru olan Koume, havlayarak alarmı kaldırdı ve ardından insanların adamın yardımına koşmasını sağladı.

O gün adamın kurtarılmasına katılan 23 yaşındaki binicilik eğitmeni Yuna Maruo, "Koume genellikle sessizdir ve yalnızca nadir durumlarda havlar. O nadir durumlardan bir tanesi de acil sebeplerdir'' dedi.

Köpeğe, binicilik kulübünde gösterdiği cesur çalışma nedeniyle geçen ay özel bir törenle yerel itfaiye yetkilileri tarafından resmi bir teşekkür mektubu verildi.