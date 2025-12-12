Bayrampaşa Cezaevi'nde 25 yıl önce 12 kişinin ölümü ve 29 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan “Hayata Dönüş Operasyonu” davası istinafa taşındı. Savcılık, 200'e yakın rütbeli askerin yargılandığı davanın zaman aşımından düşürülmesine itiraz etti.

NTV'nin aktardığına göre; itirazda, operasyona katılan askeri personelle ilgili soruşturma izninin alınmasının bile 6 yıl sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

“Hayata Dönüş Operasyonu” 25 sene önce farklı illerdeki cezaevlerinde mahkumların açlık grevi başlatması üzerine düzenlenmiş, Türkiye genelinde 2'si asker, 30'u tutuklu toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.