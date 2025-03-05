Hayatı bir anda değişti! Makam şoförlüğünü yaptığı belediyede başkan oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde Sadık Recep Kara; 19 yılı makam şoförlüğü olmak üzere 27 yıl hizmet verdiği belediyenin başkanı oldu. Belediyenin her kademesini görerek makama oturan Kara, "Çok şükür alnımızın akıyla sahaya inebilirsek, millete kendimizi anlatabilirsek, partimizin de takdiri olursa 4 yıl sonra adayız" dedi.

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş hakkında çıkan hapis kararı sonrası, AK Parti'den Atilla Tarık Semiz yapılan seçimde 99 gün boyunca başkanlığa vekalet etti. Belediye Başkanlığı seçimi için 12 Şubat günü yapılan seçimde 8 oy alan Sadık Recep Kara Gülüç Belediye Başkanı seçildi. 19 yıl makam şoförlüğü, 27 yıl hizmet ettiği belediyeden emekli olan Kara, bu kez belediyeye başkan olarak geri döndü.

İYİ Partili meclis üyelerinin de desteği ile seçimi kazanan Kara, hizmet için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade ederek şöyle dedi:

"Partimizin milletvekilleri, il başkanı, ilçe başkanı, belde başkanımız; iki adayımız vardı. Biri Atilla Tarık Semiz biri de bendim. Üst kurullarımızın bize vermiş olduğu yapmış oldukları destekle ilgili hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreci iyi bir şekilde yönettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İYİ Partili karşı taraftaki arkadaşların da desteğiyle bize vermiş olduğu teveccüh ile seçimi aldık. Bizim AK Parti'nin diğer adayı arkadaşımız da bizim arkadaşımız. Onu öteleme, dışlama gibi herhangi bir yaptırımımız yok. Bizimle bu yola çıkan bizimle bu yolda devam eden tüm dostlarımızı bekleriz. Biz hizmet için varız. Dedikoduyu bıraktık. Hizmet yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız."

"İBRAHİM YALÇIN BAŞKANIMIZIN BİZE GÖSTERDİĞİ EKMEKLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Eski belediye başkanı İbrahim Yalçın döneminde başladığı belediyede işe başladığını anlatan Kara, "Ben bu belediyeye önceki başkanlarımızdan İbrahim Yalçın döneminde işe girdim. Allah razı olsun. Sonra belli bir noktalarda Gülüç Belediyespor'da yıllarca futbol oynadım. Futbolun sayesinde belediyeye girdim. İbrahim Yalçın başkanımız Allah rahmet eylesin onun bize gösterdiği ekmekle devam ediyoruz. Üç dönem Aydın Güngör ile çalıştım. Aydın başkanımızdan Allah razı olsun. Hiçbir art niyetini, bizi ötelediğini görmedim. Bize sürekli nasihatler vererek bizi sürekli yönlendirerek bugünlere gelmemizde çok büyük desteği oldu. Bir sonraki başkanla da üç dört yıl çalıştım ve emekli oldum. Ben herhangi bir şeyini görmüş değilim. Ama tabi kamuoyunda oluşan bazı şeyler var. Onlar beni ilgilendirmiyor. Allah herkesin yolunu açık etsin. Daha sonraki seçimde Atilla Tarık Semiz kardeşimiz vekil olarak partimizin vekili olarak belediye başkan vekilliğini 99 gün yaptı. Ona da yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

"BELEDİYENİN HER KADEMESİNİ GÖREREK BU KOLTUĞA GELDİM"

Yapılan seçimin ardından makam koltuğuna oturan Kara, "Seçim arenasında biz seçildik. Diğer arkadaşların takdiri, teveccühü ile devam ediyoruz. Biz artık burada kavganın, gürültünün, haber kirliliğinin bitmesini istiyoruz. Hizmet açısından yapabileceğimiz her türlü yardımları, hükumet yardımlarını, Milletvekilimiz Saffet Bozkurt'un yanı sıra partili yöneticilerimizin de yardımıyla hepimiz bir neferiz. Ben bu koltuğa belediyenin her kademesini görerek geldim. En tabandan en yukarıya kadar. Çok şükür alnımızın akıyla sahaya inebilirsek, millete kendimizi anlatabilirsek takdirleri, partimizin de takdiri olursa 4 yıl sonra aday olduğumuzu zaten söylüyoruz" diye konuştu.

"BURALARA VEFA BİLEN İNSANLARIN GELMESİ LAZIM"

Görev süresi içerisinde halkın yanında olacağını ve kapısının açık olacağını anlatan Kara, dört yıllık hizmet süresi sonrasında yine aday olacağını şimdiden ilan ederek açıklamalarını şöyle tamamladı: