Hayati İnanç'tan İBB sanıklarına kurtarma vaadi! Sanıklardan para almış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalar devam ederken skandal gelişmeler gündeme yansıyor.

Patronlar Kulisi'nden Ercan Öztürk'ün haberine göre soruşturmanın itirafçı müteahhitlerden Uğur Güngör, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) skandal bir şikayette bulundu.

AVUKATLARDAN "KURTARMA" VAADİ

Güngör'ün iddiasına göre; Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi Avukat Hayati İnanç, Avukat Mustafa Kahraman ve Avukat Nuri Polat birlikte İBB soruşturmasına adı karışan bazı iş insanlarına teklifte bulunarak "kurtarma" vaadiyle vekâlet ücreti adı altında para aldı.

5 Eylül 2025'teki şikayette adı geçen avukatlardan Nuri Polat’ın İBB ile Büyükçekmece Belediyesi soruşturmaları nedeniyle firari durumdaki müteahhit Ali Gül’ün ablasının damadı olduğu, FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce cezaevinde yattığı ileri sürülüyor.

Haberde yer alan CİMER başvurusundaki ifadeler şöyle:

Sayın Cumhurbaşkanım, Hayati İnanç ve ortak olduğu avukat Mustafa Karaman birlikte hareket ederek İBB Soruşturmasında adı geçen iş adamlarından vekâlet ücreti adı altında yüksek miktarda para alarak kanun önünde hesap vermelerini engellemektedir. Hayati İnanç ve Mustafa Karaman’ın diğer gizli ortağı ise Avukat Nuri Polat’tır. Bu kişi Gül İnşaat yetkilisi olan ve şu an İBB soruşturması kapsamında firari bulunan şüpheli Ali Gül’ün ablasının damadı olup FETÖ soruşturmaları kapsamında da uzun bir süre cezaevinde kalmıştır.

Şikayette, "İmamoğlu çetesine karşı çok ciddi mücadele verdim" ifadeleri ise dikkat çekti:

Nuri Polat ve Mustafa Karaman, Hayati İnanç’ın destek ve yardımı ile yargı mensupları üzerinde hâkimiyet kurarak Gül İnşaat ailesinin lehine kararların verilmesini sağlamaktadır. Belirtmiş olduğum bu avukatlar, Beylikdüzü ve Florya’da faaliyet gösteren iş adamlarından vekâlet ücreti adı altında çok yüklü miktarlarda para alarak bunların kanun önünde hesap vermelerini engellemişlerdir. Dolayısıyla İBB soruşturmasında şüpheli bulunan ya da şüpheli olarak sorgulanması gereken kişilerin itirafçı olmalarını ve rüşvet ağının ortaya çıkmasını engellemiştir. Ben 2019 yılından beri Ekrem İmamoğlu çetesine karşı çok ciddi mücadele verdim.

BAZI VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIK İLE KARŞILADI

Televizyon programlarında, sosyal medyada, Youtube'da birçok başlıkta "ahlak" dersi veren Hayati İnanç'a yönelik iddiaların gündeme gelmesi üzerine vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Sosyal medyaya yansıyan bazı mesajlar şöyle:

"Vâ esefâ bu iddialar doğruysa Türkiye’de, ahlakın haysiyetin hakkaniyet ve adaletin, tam bir gayya çukuruna tedenni ettiğinin, insani ve İslami değerlerin temsili noktasında vitrinde duran hiç kimsenin söyleyecek sözünün kalmadığının, süslü süslü konuşsalarda söyleseler de bunların hiçbirinin tesiri olmadığının vahim tablosudur.

Umarım doğru değildir"

"Bir Divan edebiyatı gazeli patlatır olur biter

Kış geliyor hocam ört yorgan yorgaaan üstüne!"

"O kadar ciddi bir iddia ki gerekli mercilerin bir an evvel gereken soruşturmayı yapıp, halkı aydınlatması ve gerçekleri gizlemeden tüm şeffaflığı ile açıklaması gerekir.

Hukuk devleti böyle olur."

"İddialar dopru ise bu abimiz sosyal medya platformlarında, Allah. peygamber, ezan, bayrak, ayet, hadis, ve nice muhabbetlerle milleti salya sümük sömürüyor demek ki. Allahla aldatan yeni bir figür mü? Kim bilir?"

OLAY "MÜCAHİT" VAKASINI HATIRLATTI

AKP üyesi Mücahit Birinci, İBB soruşturmasından tutuklu iş insanı Murat Kapki’den siyasi nüfuzu üzerinden menfaat temin etmeyi teklif ettiği iddiası ve sosyal medya üzerinden hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle partiden ihraç edilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 14 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Birinci'nin İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki'ye "iftira ifadesi" önerdiğini ve 2 milyon dolar istediğini iddia etmişti.