Hayatını kaybeden 2 asker hakkında ortalığı karıştıracak iddia! İsmail Saymaz açıkladı

Gazeteci İsmail Saymaz'ın iddiasına göre, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda 27 Temmuz tarihinde yaşamını yitiren erler Hayrullah Halit Kahraman ve Semih Erdoğan'ın ölümünde "zehirlenme" ihtimali var.

Saymaz'a açıklamalarda bulunan İskenderun Devlet Hastanesi çalışanları, iki askerin hastaneye getirildiği anda bilincinin kapalı olduğunu, ağız ve burunlarından şiddetli kan geldiğini, kalp enzimlerinin çok yüksek çıktığını ve pıhtılaşma faktörlerinin neredeyse tamamen tükendiğini ifade etti.

Sağlık personeli, bu kadar kısa sürede gelişen yoğun kanamanın güneş çarpmasıyla açıklanamayacağını, toksik (zehirli) madde ihtimalini değerlendirdiklerini belirtti.

Saymaz yazdığı yazıda şunları ifade etti,

"İskenderun Devlet Hastanesi çalışanları ise MSB'den farklı bir tablodan söz ediyor. Çalışanlara göre hastaneye getirildiklerinde iki askerin bilinçleri yerinde değildi. Ağız ve burundan şiddetli kanama başladı.

Çalışanlar anlatıyor:

'Troponin' dediğimiz kalp enzimleri yükseldi. Troponin düzeyi 50-100 olduğunda hastayı yatırırız, 300-500 arasında olduğunda kalp krizi deriz. Bu çocuklardaki 2000'lerdeydi. Bu veri kalp kasının yıkımını gösterir. Kanama diyatezi (pıhtılaşma) çok kötüydü. Pıhtılaşma faktörleri tükendiği için kanama başlar. Askerlerde bu durum gelişti. Normal değer 1'dir. 2-3 olunca kontrol ederiz, 10 olunca hasta yatar. Onlarda ise 80'di. Çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiler.'

İki asker hastaneye getirildikten sonraki 10 saat içerisinde şehit düştü. Çalışanlar güneş çarpması açıklamasına ihtimal vermiyor ve şu görüşü savunuyorlar:

'Çocukların güneşte saatlerce çalıştırıldıklarını iddia ediyorlar. Bunlar ispat edilmiş değil. Onlara eğitim cezası verilmiş de olabilir. İskenderun'da öyle bir sıcak var ki dışarı çıkamıyoruz' diyorlar.

Kanamanın zehirlenme ihtimalini akla getirdiğini kaydederek, şöyle diyorlar:

'Kanama düzeyi çok yüksek çıktı. Bu kadar kanamayı yapacak olan, toksik (zehirli) madde olabilir. Bize kalırsa zehir dışında hiçbir madde kısa sürede bu kadar kanama yapmaz. Su kaybından deniyor ama o da bu kadar kısa sürede etkilemez, kanama yapmaz. Asıl problem, kanama.'

Ancak otopside ve toksikoloji incelemesinde kanda zehirlenme sonucu çıkmadığını hatırlatıyorlar."