2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erdoğan Bayraktar kanser hastası kıza dilenci muamelesi yapmıştı: Yeniden gündem oldu

Erdoğan Bayraktar kanser hastası kıza dilenci muamelesi yapmıştı: Yeniden gündem oldu

Edirne’de yaşanan insanlık ayıbı aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Kanser hastası Dilek Özçelik, ilaçlarının temini için yardım istemesine rağmen o dönem bakan olan Erdoğan Bayraktar cebine para sıkıştırmıştı. 2018’de hayatını kaybeden Özçelik’in feryadı yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 11:08
Takip Et

Hayatını kaybeden Dilek'in görüntüleri yeniden gündeme geldi

Erdoğan Bayraktar kanser hastası kıza dilenci muamelesi yapmıştı: Yeniden gündem oldu
+
Aa
-

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de, kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

Bakan Bayraktar ise Özçelik’in cebine para koyarak “Orada epey para var, düşürmesin cebinden” demiş ve namaz kılmak için camiye girmişti.

Cami çıkışı Bayraktar’ı yakalayan Dilek Özçelik, “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen Özçelik, durumu ağırlaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 Ocak 2018’de hayatını kaybetti.

İNSANLIK AYIBI UNUTULMADI

Edirne’de yaşanan insanlık ayıbı aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Dilek Özçelik’in feryadı ve dönemin bakanı Bayraktar’ın cebine para koyduğu görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

İSMAİL OKAN GÜNDURU
2.01.2023 11:32
BU DÜNYADA DA, AHİRETTE DE YÜCE RABBİM BUNLARA AYNI MUAMELEYİ YAPSIN VE YAŞATSIN İNŞALLAH  
 
Ali Rıza
2.01.2023 11:31
Bu ve bunun gibi insanlık yoksunu zihniyet herşeyi para olarak gördüğü için ne İslamı nede insanlığı maalesef anlamıyor  
 
1950
2.01.2023 11:27
Bunlar vatandaşı Dilenci zannediyor, hak ediyor mu? Bence oy verenler çok daha fazlasını, ama çeken oy vermeyen diyemiyorum, çünkü oy veren de çekiyor  
 
TÜM YORUMLAR (6)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
5
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Yaşayan Nostradamus'tan 2023 için korkutan kehanetler
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
6
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
7
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿Köpeğe şiddet uygulayan şüpheliyle ilgili yeni gelişme
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿Bitlis’te buz gibi havada kaplıca keyfi
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
﻿2022'nin en çok izlenen filmi belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.