Erdoğan Bayraktar kanser hastası kıza dilenci muamelesi yapmıştı: Yeniden gündem oldu

Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, 15 Nisan 2013 günü dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın iki günlük Trakya gezisi kapsamında geldiği Edirne’de, kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

Bakan Bayraktar ise Özçelik’in cebine para koyarak “Orada epey para var, düşürmesin cebinden” demiş ve namaz kılmak için camiye girmişti.

Cami çıkışı Bayraktar’ı yakalayan Dilek Özçelik, “Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda” diyerek parayı geri iade etmiş ve ağlayarak uzaklaşmıştı.

Lenf kanseri hastalığı nedeniyle eğitimine devam edemeyen Özçelik, durumu ağırlaşınca kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 15 Ocak 2018’de hayatını kaybetti.

İNSANLIK AYIBI UNUTULMADI

Edirne’de yaşanan insanlık ayıbı aradan geçen yıllara rağmen unutulmadı. Dilek Özçelik’in feryadı ve dönemin bakanı Bayraktar’ın cebine para koyduğu görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.