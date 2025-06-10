Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlanacak

Elektrik akımına kapılarak hastanede tedavi altında tutulan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Zeyrek, düzenlenecek tören ile bugün son yolculuğuna uğurlanacak.

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmasının ardından tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için bugün saat 11.00’de belediye önünde cenaze töreni düzenlenecek.

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Törenin ardından Zeyrek'in naaşı Hatuniye Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak öğle namazının ardından naaşı törenle Cumhuriyet Meydanı’na götürülecek. Zeyrek'in cenaze namazı Cumhuriyet Meydanı'nda kılınacak.

Cenaze namazından sonra Zeyrek'in cenazesi, Şehzadeler ilçesi Çatal Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek. Taziyeler ise Cumhuriyet Meydanı’ndaki Fatih Sergi Salonu’nda kabul edilecek.

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