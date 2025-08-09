Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek’in adı vakıfla yaşatılacak

Haziran ayında evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in adına vakıf kurulacağı öğrenildi.

Ferdi Zeyrek Vakfı'nın kuruluşu haberini Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek sosyal medya hesabından duyurdu.

"HAYALLERİNİ BU VAKIFLA YAŞATMAK İSTİYORUZ"

Nurcan Zeyrek, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği haberde şu ifadeleri kullandı:

“Hem kalbimde büyük bir heyecanla taşıdığım hem de içimde derin bir vefa duygusuyla büyüttüğüm bir haberi paylaşmak istiyorum.

Hayat arkadaşım, can yoldaşım, kıymetli eşim Ferdi Zeyrek’in adını ve anısını yaşatmak için kızımız Nehir’le bir yola çıktık.

Ferdi Zeyrek Vakfı’nı kuruyoruz.

Bu vakıf, bizim için bir sevgi, bir vefa ve bir teşekkür borcudur.

Ferdi’nin ışığını, kalbini, hayallerini bu vakıfla yaşatmak istiyoruz.

Biliyoruz ki bu yolculukta sizin dualarınız ve destekleriniz bize güç verecek.

Bu yolculuk, onun yarım bıraktıklarını hep birlikte tamamlayacağımız bir hikaye olacak.

Bu mirası hep beraber yaşatmak dileğiyle.”

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran tarihinde evinde yaşanan bir kaza sonucu elektrik çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edilen Zeyrek, burada yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmış, yoğun bakımda üç gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitirmişti.