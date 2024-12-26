Hayatını kaybeden hemşirenin organları 6 kişiye umut oldu

İl Sağlık Müdürlüğünden emekli hemşire Görgülü'nün, bir süredir tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Hastanenin Organ Doku Koordinatörlüğü ekiplerinin görüştüğü Görgülü'nün ailesi organlarını bağışladı.

Ailenin olumlu yanıtının ardından ilgili birimlerle irtibat kurularak Görgülü'nün organlarının alınması için harekete geçildi.

Görgülü'nün böbrekleri Erzurum'a, akciğeri İstanbul'a uçakla gönderildi. Karaciğer ve iki kornea da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

Operasyon sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, Türkiye'de yaklaşık 34 bin organ ve doku bekleyen hasta olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı, il sağlık müdürlükleri, hastaneler ve fakültelerin organ ve doku temin etmek ve hastalara ulaştırmak için çaba sarf ettiğini vurgulayan Kazak, "Burada da vefat eden sağlıkçı arkadaşımızın ailesi onurlu bir davranışta bulunarak 6 ayrı insanımıza iki böbrek, bir karaciğer, bir akciğer, iki kornea olmak üzere yeni bir yaşam umudu verdi. Allah rahmet eylesin. Bu süreçte bize destek veren ailesine sabır diliyoruz." dedi.