Hayatını kaybeden Ümit Birol'un göz yaşartan röportajı ortaya çıktı. Fenerbahçe formasıyla yerde kıvranırken bakın ne söylemişti

Fenerbahçe ve Samsunspor'da önemli başarılara imza atmış olan Ümit Birol 60 yaşında vefat etti. TFF ve Fenerbahçe başta olmak üzere pek çok kuruluş baş sağlığı mesajı yayımlarken, Birol'u 1991 senesinde oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan röportaj olayı ile hatırlayanlar da oldu.