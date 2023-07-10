Hayatını kaybeden Ümit Birol'un göz yaşartan röportajı ortaya çıktı. Fenerbahçe formasıyla yerde kıvranırken bakın ne söylemişti

Fenerbahçe ve Samsunspor'da önemli başarılara imza atmış olan Ümit Birol 60 yaşında vefat etti. TFF ve Fenerbahçe başta olmak üzere pek çok kuruluş baş sağlığı mesajı yayımlarken, Birol'u 1991 senesinde oynanan Galatasaray derbisinde yaşanan röportaj olayı ile hatırlayanlar da oldu.

Hayatını kaybeden Ümit Birol'un göz yaşartan röportajı ortaya çıktı. Fenerbahçe formasıyla yerde kıvranırken bakın ne söylemişti

Eski futbolcu ve Samsunspor'un unutulmaz isimlerinden Ümit Birol hayatını kaybetti. Ümit Birol, 2 yıl da Fenerbançe'de forma giymişti. 60 yaşındaki Ümit Birol'un kalp krizi geçirdiği belirtildi. Fenerbahçe'den ve TFF'den Ümit Birol için başsağlığı mesajı geldi.

O RÖPORTAJI GÜNDEM OLMUŞTU
1991-1992 sezonunun 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oyun esnasında maç içerisinde sert müdahale alan Ümit Birol'a muhabir'in "Ümit nedir problem?" diye sorusuna yanıt olarak Birol "Valla gördüğünüz gibi bomboş gidiyordum. Arkadan vurdu ya" cevabını vermişti.

Öne Çıkanlar
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
El Nino ne demek? El Nino sıcakları ne anlama geliyor?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Apple ürünlerine zam mı geldi? iPhone telefonlar ne kadar kaç TL oldu?
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Dünden bugüne medeniyetler yıkan göç ve Türkiye. Doludizgin gelen istila
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
Threads'e karşı Elon Musk’tan Twitter’da yeni hamle: Para kazanma özelliği
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
AKP’nin yeni planı deşifre oldu: “Minareye kılıf hazırlığı”
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
'Çocuğuma bir şey alamıyorum' diyen AKP'li kadın sokak röportajında bakın kimi suçladı
Son Haberler
Ümit Özdağ'ın Şam ziyareti öncesi Suriye'den iptal haberi geldi Siyaset
Ümit Özdağ'ın Şam ziyareti öncesi Suriye'den iptal haberi geldi
Yeter ki soranlar olsun Yazarlar
Yeter ki soranlar olsun
Sayın Sağlık Bakanım; yaşadıklarım sizin başınıza gelse ne yapardınız? Yazarlar
Sayın Sağlık Bakanım; yaşadıklarım sizin başınıza gelse ne yapardınız?
MFÖlüm Yazarlar
MFÖlüm
Türkiye’nin birlikte anıldığı ülkeler Yazarlar
Türkiye’nin birlikte anıldığı ülkeler
Bu akılla sittin sene kalkınamayız Yazarlar
Bu akılla sittin sene kalkınamayız
Afganistan’da kadın olmak… Yazarlar
Afganistan’da kadın olmak…