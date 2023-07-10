Hayatını kaybeden Ümit Birol'un göz yaşartan röportajı ortaya çıktı. Fenerbahçe formasıyla yerde kıvranırken bakın ne söylemişti

Eski futbolcu ve Samsunspor'un unutulmaz isimlerinden Ümit Birol hayatını kaybetti. Ümit Birol, 2 yıl da Fenerbançe'de forma giymişti. 60 yaşındaki Ümit Birol'un kalp krizi geçirdiği belirtildi. Fenerbahçe'den ve TFF'den Ümit Birol için başsağlığı mesajı geldi.
O RÖPORTAJI GÜNDEM OLMUŞTU
1991-1992 sezonunun 6. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde oyun esnasında maç içerisinde sert müdahale alan Ümit Birol'a muhabir'in "Ümit nedir problem?" diye sorusuna yanıt olarak Birol "Valla gördüğünüz gibi bomboş gidiyordum. Arkadan vurdu ya" cevabını vermişti.