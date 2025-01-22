Hayatını siren değil çığlık sesleri kurtardı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Bolu Grand Kartal Otel'de çıkan yangından sağ olarak kurtulan bir vatandaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yangından nasıl kurtulduğunu anlattı.

Vatandaş, "Ben bir bayanın "yangın var" sesine kalktım. Onu duyduktan sonra biz dışarı çıktık, dumanlar vardı. O dumanları görünce tekrar odaya girdik üstümüzü başımızı değiştirdik. Tekrar camdan atlayarak, merdivenle aşağıya indik” dedi.

Yangın alarmı sesini duymadığını, sadece ‘yangın var’ diyen kadının sesini duyup kalktığını, başka ses duymadığını ifade eden yangının tanığı vatandaş, "6’ıncı kattaydık. Bizim yakın olduğu için direkt çatıya atlayabildik. Yukarılarda olsaydık ne olurdu bilmiyorum. Direkt çatıya atlayarak çıktık" diye konuştu.

Otelde yangın merdiveni görüp görmediğine ilişkin soruyu "Görmedim, ben nerede olduğunu görmedim. Böyle bir şey olduğunu da tahmin edip hiç araştırmaya da girmedim. Varmış ama nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Biz direk merdivenlerden inecektik ama inilebilecek gibi değildi yanıtını veren vatandaş, “Size yardımcı olan görevliler oldu mu” sorusu üzerine "Tabi aşağıya hemen merdiven falan getirdiler. Onlar bizi zaten indirdiler” dedi.

"O anlarda nasıl bir atmosfer vardı” sorusunu ise vatandaş, şöyle yanıtladı:

"Allah kimseye yaşatmasın… Herkes camlarda çığlık çığlığa ‘bize yardım edin’ diye bağırıyor biz de burada çırpınıyoruz ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bir saatin üzerinde de itfaiyeyi bekledik. İtfaiye çok geç kaldı, tabi dağ yolu olduğu için. Eğer daha erken gelmiş olsaydı bu kadar kesinlikle büyümezdi."

Otel içinde yangın tüpü görüp görmediği sorusu üzerine vatandaş, “Hiç dikkat etmedim. Başka otellerde de kaldım bunların sahibi olduğu. Oralarda var mesela, gittiğimde baktım. Şimdi daha dikkatli baktım tabi. Yok da var da diyemem, dikkat etmedim, görmedim” diye konuştu.