Hayatının aşkını 16 bin kilometre uzakta buldu. Gönül ferman dinlemedi

Diyarbakır'da yaşayan Doğan Mercan, sosyal medyada tanıştığı Yeni Zelandalı Jasmin Mcchsney ile evlenmeye karar verdi. Mcchsney, aşkı için 16 bin kilometre yol kat ederek Diyarbakır'a geldi.

KAYNAK: AA
Hayatının aşkını 16 bin kilometre uzakta buldu. Gönül ferman dinlemedi

Diyarbakır’da yaşayan Doğan Mercan (21) 1,5 yıl önce sosyal medyada Yeni Zelandalı Jasmin Margrete Cecelia Mcchsney (21) ile tanıştı.

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Gençler, internet üzerinden çeviri yaparak görüşmeye başladı ve bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Mercan’ın ailesi, cep telefonu aracılığıyla görüntülü görüştüğü Mcchsney’i ailesinden istedi.

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Ailelerin onay vermesiyle Mcchsney, Yeni Zelanda’dan uçakla 16 bin kilometre yol kateden Diyarbakır’a geldi.

Gençler geçen gün de Kayapınar Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen nikâh töreniyle dünyaevine girdi.

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Nikahın ardından evlendirme dairesinin önünde davul ve zurna eşliğinde yakınlarıyla halay çektiler.

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“ONLARIN ÜLKESİNDE YAŞAMAYA KARAR VERDİK”

Damat Mercan, İngilizce bilmediği için çeviri desteği aldığını, bu sayede sosyal medyadan tanıştığı Mcchsney’le görüşebildiğini söyledi.

Mercan, şöyle konuştu: “Konuşmakta zorluk çeksek de birbirimizi anlıyoruz. Zorlandığımız yerlerde teknolojiyi devreye sokarak anlaşıyoruz.

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Yeni Zelanda, çok uzak olduğu için eşimin ailesi gelemedi. Uçakla yolculuk 30 saati buluyor. Ailesinden, uzaktan tebrik mesajları aldık. Eşimi cep telefonu kamerasıyla yapılan görüntülü görüşmede ailesinden istedik, güzel anılar yaşadık.

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Eşime ‘Nerede yaşanmak istersin?’ diye sorduğumda kendi ülkesinde yaşamayı istediğini söyledi. Bu nedenle kararına saygı duyarak onların ülkesinde yaşamaya karar verdik. Şu anda rüyadaymışım gibi hissediyorum. Hep hayalimdi, istediğim biriyle evlenmek. Bana bu süreçte destek çıkan aileme teşekkür ediyorum.”

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Ailesinin ilk dönemde bazı çekincelerinin olduğunu anlatan Mcchsney de “Zaman ilerledikçe, birbirimizi tanıdıkça bu sıkıntı ve zorlukları aşabileceğimizi düşündük. Gelirken çok zorlandım ama buraya ulaştığımda çok mutlu oldum. Buna değdi, burada olduğum için mutluyum” ifadelerini kullandı.

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