Hayatının hatasını yapan kadına motosiklet çarptı

Bursa'da kırmızıda karşıya geçen kadına motosiklet çarptı.

KAYNAK: İHA
Hayatının hatasını yapan kadına motosiklet çarptı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bursa'nın Orhangazi ilçesi Göl Yolu kavşağında meydan geldi.

Bursa istikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halinde olan Remzi S. (58) idaresindeki 48 RE 885 plakalı hafif ticari araç, Göl kavşağında kırmızı ışıkta geçmek isterken bu esnada kavşaktan Göl istikametine doğru gitmekte olan Leyla Ulutaş (32) idaresindeki 16 34 BKS 345 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletin sürücüsü Leyla Ulutaş yaralandı.

Kaza sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Öne Çıkanlar
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Sapıklıkta birbirleri ile yarışıyorlar. “Annen de olsa sırtına bakamazsın. Diz kapağının üstü tahrik eder.”
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Suriyeli ve Afganlar için yeni anayasa
Son Haberler
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı Güncel
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
Japonya'da kabine değişikliği Dünya
Japonya'da kabine değişikliği
Kuntz'un Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncuları milli takıma neden almadığı ortaya çıktı Spor
Kuntz'un Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncuları milli takıma neden almadığı ortaya çıktı
Gagavuz Türk'ü güzel Türkçe'siyle Türkçe düşmanlarına ders verdi Güncel
Gagavuz Türk'ü güzel Türkçe'siyle Türkçe düşmanlarına ders verdi
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu Güncel
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu
Karabet Geçidi sise teslim Güncel
Karabet Geçidi sise teslim
Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın Sağlık
Sel sonrası ortaya çıktı. Komşuda korkutan salgın