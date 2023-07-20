Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak

“Sağlık her şeyin başı” hiç kuşkusuz hayattaki en doğru sözlerden birisi. Hayatımızı olabildiğince kaliteli şekilde geçirmek kadar önemli bir şey yok. İşte hayat kalitenizi yükseltecek 5 hayati bilgi…

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 1
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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 2

Marketten alıp içtiğiniz tüm gazozlarda marka fark etmeksizin alkol olduğunu biliyor muydunuz?

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 3

Bütün gazozlarda tat ve koku verici esanslar kullanılmaktadır. Bunlar yağ cinsinden maddeler olup suda çözülemezler. Etil alkol bu çözülmeyi sağlamak için kullanılır. Litre başına her gazozda 3-5 gram alkol vardır.

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 4

Türk kahvesi aç karnına tüketildiğinde pek çok olumsuz etkiye sahip olur.

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 5

Özellikle aç karnına tüketilen Türk kahvesi mide rahatsızlıklarının artmasına sebep olur. Ülser ve mide asitlenmelerinin sebeplerinden biri de bu durumdur.

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 6

Aç karnına tüketilen kahve kişilerde gerginliğin ve stresin artmasına neden olur.

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 7

Sigarayı bırakamayanlar, karabaş otu çayı derdinize derman oluyor.

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 8

5-6 tane karabaşı bir bardak su ile 4 dakika kaynatıp soğuduktan sonra canınız sigara çektiğinde bir yudum alırsanız isteğiniz kaybolur.

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 9

Cevizi kırdığınızda iki ceviz parçası arasında bulunan ceviz perdesini sakın çöpe atmayın, biriktirin.

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 10

Bir tutamını bir su bardağı ile 2-3 dakika kaynatıp içtiğinizde hem akciğeri onarır, hem de doğal öksürük kesici ve balgam sökücü etkiye sahiptir. Ceviz perdesinin şekil olarak akciğere benzemesi ise ilginçtir.

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 11

Hiçbir şeyi içinize atmayın. Kızacaksan kız, bağıracaksan bağır, güleceksen gül, ağlayacaksan ağla ama sakın içine atma. İçine atıp seni rahatsız etmesine izin verme, olumsuz düşünceleri aklından, vefasız insanları hayatından sil.

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Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak 12

İçine atan insanlar yıllar sonra kanser olur. Kimse senden değerli değil.

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