Hayatınızı değiştirecek 5 önemli bilgi. Uygularsanız hayatınız eskisi gibi olmayacak

“Sağlık her şeyin başı” hiç kuşkusuz hayattaki en doğru sözlerden birisi. Hayatımızı olabildiğince kaliteli şekilde geçirmek kadar önemli bir şey yok. İşte hayat kalitenizi yükseltecek 5 hayati bilgi…
Marketten alıp içtiğiniz tüm gazozlarda marka fark etmeksizin alkol olduğunu biliyor muydunuz?
Bütün gazozlarda tat ve koku verici esanslar kullanılmaktadır. Bunlar yağ cinsinden maddeler olup suda çözülemezler. Etil alkol bu çözülmeyi sağlamak için kullanılır. Litre başına her gazozda 3-5 gram alkol vardır.
Türk kahvesi aç karnına tüketildiğinde pek çok olumsuz etkiye sahip olur.
Özellikle aç karnına tüketilen Türk kahvesi mide rahatsızlıklarının artmasına sebep olur. Ülser ve mide asitlenmelerinin sebeplerinden biri de bu durumdur.
Aç karnına tüketilen kahve kişilerde gerginliğin ve stresin artmasına neden olur.
Sigarayı bırakamayanlar, karabaş otu çayı derdinize derman oluyor.
5-6 tane karabaşı bir bardak su ile 4 dakika kaynatıp soğuduktan sonra canınız sigara çektiğinde bir yudum alırsanız isteğiniz kaybolur.
Cevizi kırdığınızda iki ceviz parçası arasında bulunan ceviz perdesini sakın çöpe atmayın, biriktirin.
Bir tutamını bir su bardağı ile 2-3 dakika kaynatıp içtiğinizde hem akciğeri onarır, hem de doğal öksürük kesici ve balgam sökücü etkiye sahiptir. Ceviz perdesinin şekil olarak akciğere benzemesi ise ilginçtir.
Hiçbir şeyi içinize atmayın. Kızacaksan kız, bağıracaksan bağır, güleceksen gül, ağlayacaksan ağla ama sakın içine atma. İçine atıp seni rahatsız etmesine izin verme, olumsuz düşünceleri aklından, vefasız insanları hayatından sil.
İçine atan insanlar yıllar sonra kanser olur. Kimse senden değerli değil.