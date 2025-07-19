Hayatta Her Şey Var programını sunuyordu! Nur Viral kimdir, nereli? kaç yaşında?

Uzun yıllardır Beyaz TV ekranlarında 'Hayatta Her Şey Var' programıyla izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral, Beyaz TV’den istifa etti.

Özel hayattan, evliliğe ve yaşama dair konuları ele alan Nur Viral 27 Haziran günü sezon finali yaparak ekrana veda etmişti.

"BAZEN YENİ HİKAYELERE YER AÇMAK ÖNEMLİ"

Nur Viral, Instargram hesabından yaptığı paylaşımla Beyaz TV'den kendi isteğiyle ayrıldığını şöyle duyurdu:

'Kendi isteğimle bu güzel yolculuğa virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur; ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir.

İşte Nur Viral’in o paylaşımı:

Sevgili Beyaz TV Ailem ve Değerli İzleyicilerim,

Yıllardır Hayatta Her Şey Var programında birlikte güldük, düşündük, hayatın içinden anlara birlikte tanıklık ettik. Beyaz TV benim için sadece bir ekran değil, aynı zamanda bir yuvaydı. Bu süreçte bana kucak açan, destek veren herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bugün kendi isteğimle bu güzel yolculuğa bir virgül koyuyorum. Ayrılıklar her zaman zordur, ama bazen yeni hikayelere yer açmak için gereklidir. Beyaz TV ailesine birlikte çalıştığım tüm dostlarıma ve ekran başında beni yalnız bırakmayan siz izleyicilerime sonsuz minnettarım.

Yolculuğum bitmedi. Yeni projelerle artık YouTube kanalımda sizlerle buluşmaya devam edeceğim. Kalplerimiz bir oldukça yollar yine kesişir.

Sevgiyle

Nur Viral

NUR VİRAL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Nur Viral, 13 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatını İstanbul’da tamamladıktan sonra, sunuculuk kariyerine 1993 yılında başladı. Çeşitli radyo ve TV programlarında sunuculuk yapan Viral, Türkiye'nin ilk sağlık programını hazırlayan isim. Hazırlayıp sunduğu Hayat Ağacı programı, Tatlıses TV'de 5 yıl boyunca yayınlandı ve 40 yerel televizyon tarafından ortak yayınlandı.

NUR VİRAL’İN KARİYERİ

Ünlü sunucu, Kanal 7, TNT, Samanyolu TV, Show TV, Türkmax Gurme ve BEYAZ TV kanallarında çeşitli yemek ve sağlık programları sundu. Halen hafta içi her gün saat 11:00'da BEYAZ TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var isimli kadın kuşağı programının sunuculuğunu yapıyordu.

NUR VİRAL EVLİ Mİ, İLK EŞİ KİM?

Nur Viral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ile 2016 yılında Roma Büyükelçiliğinde evlendi, ancak çift 2019 yılında boşandı. Viral'in ilk evliliğinden bir kızı bulunmuyor.