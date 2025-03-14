Hayatta İyilik Var Derneği, Gazzeli kadın ve yetimlere iftar verdi

Kaynak: AA
Hayatta İyilik Var Derneği, Gazzeli kadın ve yetimlere iftar verdi

Hayatta İyilik Var Derneği, Mısır'ın başkenti Kahire'de, eşlerini kaybeden Gazzeli kadınlara ve yetim çocuklara yönelik iftar programı düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, iftar organizasyonunda eşlerini kaybetmiş 100 Gazzeli kadın, yetim çocuklarıyla birlikte Kahire'de iftarda bir araya geldi.

İftarın ardından anneleriyle birlikte lunaparka giden çocuklar, burada eğlenme imkanı buldu.

Aynı zamanda bu ailelere derneğin anlaşmalı olduğu marketten gıda yardımı almaları için imkan sağlandı.

Açıklamada, etkinliğe ilişkin konuşmasına yer verilen Dernek Başkanı Ufuk Tan Keleş, insanlık onuru için Mısır'da Gazze nöbetlerinin sürdüğünü belirterek, "Yetim çocuklarımıza savaşta yaşadıkları acıları ve kayıplarını tamamen unutturamasak da onlar için düzenlediğimiz bu iftar ve lunapark gezisi ile bir saatliğine de olsa yaşadıkları acıları unutturabilmek için gayret ettik." ifadelerini kullandı.

Keleş, iftar organizasyonlarını ellerinden geldiğince yapmaya devam edeceklerini ve bir sonraki iftarın da yine cumartesi günü gerçekleşeceğini belirtti.

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