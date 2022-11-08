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12 kurşunla katledilen Yasemin için ailesi adalet arıyor

Erzurum'da 24 Ekim'de evli olduğu Ezalettin S. tarafından öldürülen Yasemin Kurt'un ailesi adalet arıyor. Yakın mesafeden 12 kurşunla katledilen Yasemin'in babası Hanifi Kurt ve ağabeyi Abdullah Kurt, yaşanan süreci ve cinayet gününü anlattı.

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:39
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Hayattayken sesi duyulmayan Yasemin için ailesi adalet arıyor

12 kurşunla katledilen Yasemin için ailesi adalet arıyor
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38 yaşında, altı çocuk annesi Yasemin Kurt, 24 Ekim'de kendi evinde evli olduğu Ezalettin S. tarafından katledildi. 20 yıllık evliliği boyunca sistematik şiddete maruz bırakılan Yasemin'in babası Hanifi Kurt ve ağabeyi Abdullah Kurt, Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'e anlattı.

Kızının 20 yıl önce evlendiğini ve öncesinde de şiddete maruz bırakıldığını anlatan baba Hanifi Kurt, "Bir keresinde kız kardeşini arayıp 'Bana şiddet uyguluyor, ağzıma silah dayayıp tehdit ediyor' demiş. Kız kardeşi de 'Sakinleş, altı çocuğun var' demiş" ifadelerini kullandı.

"CİNAYETİ DEĞİL, CESEDİ GÖRDÜK"

Kızının hiçbir zaman mutlu olmadığını ifade eden Kurt, cinayetin 24 Ekim'de akşam saatlerinde gerçekleştiğini belirek, "12 kurşun sıkıyor. O sıralarda beş çocuğu da evdeymiş. Çocuklar başka odadalarmış dediler bize ve o gün katil çocuklara zarar vermemiş" dedi.

Jandarmaya komşuların haber verdiğini söyleyen Kurt, katilin bu sırada kızını başka odaya taşımaya ve intihar süsü vermeye çalıştığını aktardı. Yasemin'in beş çocuğunun ifadelerine de değinen Kurt, "Biz orada değildik. Uyuyorduk. Cinayeti değil cesedi gördük" dediklerini ve şu an birçoğunun annelerinin lehine ifade vermediklerini belirtti. 

"KAÇ KURŞUN SIKILMIŞ' DİYE SORDUM, YANIT VERMEDİLER"

Katilin intihar süsü vermeye çalıştığını anlatan Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni de olaydan iki saat sonra aradılar ve katil aynı gün yakalandı. İfadesinde 'Duvara kurşun sıktım, bana 'vuramazsın' deyince vurdum' demiş.

Kendi gözlerimle gördüm kızımı o şekilde. Hiçbir şey kalmamış geriye. 'Artık kadın cinayeti olsun istemiyorum' dedim savcıya.

'Kaç kurşun sıkılmış' diye sordum, o an bilerek yanıt vermediler. Sonradan öğrendim. Katil Erzurum'da ilçe cezaevinde kalıyor.

Kızımın çocuklarını susturmaya çalışıyorlar. Anneleri için ifade vermiyorlar.

Bunu yapan, buna yardımcı olan herkesin ceza almasını istiyorum."

"O HALE GETİRİLMİŞ BİRİ NASIL İNTİHAR EDEBİLİR?"

Ağabey Abdullah Kurt, kardeşinin çocuklarının Yasemin'in lehine ifade vermemeleri konusunda, "Bir kadın katlediliyor ve evlatlar da babasına destek çıkıyorsa burada bir tehdit vardır. Ben yeğenlerimden birini aradım ve 'Annem intihar etti, çabuk gel' dedi. O sırada babası da 'Kiminle konuşuyorsun, kapat telefonu' diye bağırdı. O hale getirilmiş biri nasıl intihar edebilir" ifadelerini kullandı. Kurt, Ezalettin S.'nin kardeşini önceden de şiddete maruz bıraktığını söyledi.

"KATİL, OĞLUNA 'GÖZÜME PERDE İNDİ BİR AN' DEMİŞ!"

Ağırlaştırılmış müebbet talep ettiklerini aktaran Kurt, "Katil, oğluna 'Gözüme perde indi bir an' demiş! Kardeşimin çocukları, babalarının haksız olduğunu biliyor ama günün sonunda 'Annemizi kaybettik babamızı da kaybetmeyelim' diyorlar. Bizim canımızı yaktılar, başka can yansın istemiyoruz. Adalet neyse uygulanmasını istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

 

 

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