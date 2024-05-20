Haydar Dümen'in eşini tuzağa düşürdüler. Buluşmaya gelen kadına neler yapmışlar

İstanbul ve Tekirdağ'da, toplamda 300 milyon TL'lik zarara yol açan tefecilere yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Bu tefecilik şebekesinin kurbanlarından biri de, 2022 yılında vefat eden ünlü psikiyatrist Haydar Dümen'in eşi Gülten Dümen oldu.

Tefeciler, Gülten Dümen'in 30 milyon TL değerindeki mülkünü aldatarak üzerlerine geçirdi ve bir buluşmada onu gasp etti.

Operasyon kapsamında, mağdurların mülklerini haksız yere ele geçirdikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Bu mağdurlar arasında Gülten Dümen de yer alıyor.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü soruşturma sonucunda, Silivri Belediyesi CHP Meclis üyesi Rıza A. ve diğer şüphelilerin, mali zorluk çeken kişilere yüksek faizlerle borç verip, karşılığında mülklerini ellerinden aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, mağdurların hesaplarına yatırdıkları paraları tekrar geri çektikleri ve tehdit, şantaj yoluyla mülkleri ele geçirdikleri tespit edildi.

Operasyon sırasında, şebekenin 300 milyon TL'lik bir mağduriyet yarattığı anlaşıldı ve İstanbul ile Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda Rıza A. dahil olmak üzere 5 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda 18 tapu senedi, banka dekontları ve alım satım sözleşmeleri ele geçirildi.

Gülten Dümen'in maddi sıkıntılar nedeniyle Beyoğlu'ndaki 5 katlı mülkünü satmak istediği, ancak acil nakit ihtiyacı nedeniyle tefecilerin tuzağına düştüğü iddia ediliyor. İlk olarak Gökhan A. ile temasa geçen Dümen, daha sonra Tanju A. ve Emrah E. ile görüşmeye yönlendirildi. Mülk için 30 milyon TL değer biçilirken, tefecilerin sadece 8 milyon 77 bin TL'yi Dümen'in hesabına yatırdığı ve daha sonra bu parayı da geri çekerek dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı.

Gülten Dümen, parasını geri almak için tefecilerle buluştuğunda, kolundaki değerli saati ve 10 bin dolar nakit parasının gasp edildiğini iddia etti ve polise başvurarak şikayetçi oldu. Bu sırada, Dümen'e ait olduğu iddia edilen Beyoğlu'ndaki mülk, şebeke üyesi Emrah E. tarafından başkalarının üzerine geçirildi.

Şebekenin mağdurlarından Mustafa A. da, kendisine ait mülkün gasp edildiğini ve dolandırıldığını belirterek polise başvurdu. Mustafa A.'nın mülkünün, çete tarafından "Salvador" adlı bir şirket üzerine devredildiği ve bu nedenle günlük 100 bin TL kaybettiği bildirildi.

İstanbul ve Tekirdağ'daki tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.