Haydar adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Haydar isminin anlamını araştırıyor. Peki, Haydar ne demek? Haydar isminin anlamı nedir?
HAYDAR NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Haydar ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Esed, gazanfer, arslan, şir.
- Cesur, yiğit adam.
- Aslan.
- Ali’nin lakabı.
HAYDAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Haydar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Haydar ismini koymak caizdir.