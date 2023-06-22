HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Yayın Tarihi: 22 Haziran 2023 / 00:01

Aşağıdaki tabloda belirtilen ve yükümlüsüne tebliğ edilemeyen ödeme emirlerinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ödeme emrinin 15 gün içinde ödenmesi gerektiği , ayrıca tebliğ edilemeyen 1 adet ceza kararının da ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ceza kararlarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur hususu ilanen tebliğ olunur.



ADI SOYADI ÖDEME EMRİ ADI SOYADI ÖDEME EMRİ MURAT SALPAHAROV 86056344/05.06.2023 NAZAR KULIASA 86071478/05.06.2023 YURIY CHOTCHAYEV 86053874/05.06.2023 VIKTORIIA KORKMAZOVA 86072194/05.06.2023 YULIYA RONDYAK 86067054/05.06.2023 VLADYSLAV LYKOV 86065421/05.06.2023 RUSLAN RONDIAK 86066563/05.06.2023 TETIANA LOHVYNENKO 86061382/05.06.2023 NAZAR KUNYNETS 86078357/05.06.2023 TARAS KUCHMA 86060364/05.06.2023 OLENA VDOVYCHENKO 86079189/05.06.2023 MUKHAMMAD ASOEV 86048297/05.06.2023 NAZAR KULIASA 86079946/05.06.2023 ISA RASULOV 86052470/05.06.2023 DMYTRO YUSYK 86077492/05.06.2023 ASIIAT BAIRAMUKOVA 86046643/05.06.2023 RUSTAM KHATKHOKHU 86074089/05.06.2023 MUSTAFA ÖZDEMİR 86050287/05.06.2023 IGOR KLIMKEVYCH 86076434/05.06.2023 VITALIY ANDRUSHKO 86051376/05.06.2023 EDEM LIUMANOV 86072777/05.06.2023 ELGUDZHA TODUA 86054942/05.06.2023 YULIYA RONDYAK 86081540/05.06.2023 ZACCMIGNA MIKE 86066873/05.06.2023 RUSLAN RONDIAK 86045810/05.06.2023 RUSTAM MAMARAZIEV 86053029/05.06.2023 OLENA VDOVYCHENKO 86046364/05.06.2023 ALI KANIAROV 86053582/05.06.2023 SARVAR UMAROV 86046928/05.06.2023 SHAMIL ABDULKARIMOV 86054216/05.06.2023 SARVAR UMAROV 86047474/05.06.2023 SAGDEEV DINAR 86054833/05.06.2023 OLGA COSNICEAN 86048516/05.06.2023 SHOKHRUKHJON MIDKHADOV 86061159/05.06.2023 MOUSTAFA SHANTA 86049000/05.06.2023 MIRAZIZ KHAYDAROV 86064290/05.06.2023 RAUF ALIYEV 86049556/05.06.2023 SURAYYO SHAYUNUSOVA 86064717/05.06.2023 LOGHMAN HASANOV 86050094/05.06.2023 OTABEK SADIKOV 86065066/05.06.2023 ABULFAT RAHMANOV 86050816/05.06.2023 HASHEM ALABASS 86066873/05.06.2023 ABDUSAMII AZIMZHONOV 86051575/05.06.2023

ADI SOYADI CEZA KARARI NO AYAD FARAJ MIFTAH ERHUMA 23340900CK000465