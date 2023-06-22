HAYDARPAŞA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT

Yayın Tarihi:

Aşağıdaki tabloda belirtilen ve yükümlüsüne tebliğ edilemeyen ödeme emirlerinin ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ödeme emrinin 15 gün içinde ödenmesi gerektiği , ayrıca tebliğ edilemeyen 1 adet ceza kararının da ilanen tebliğine karar verilmiş olup bu ilanın yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılacağından 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31'inci maddeleri uyarınca işbu ilanın yayım tarihinden itibaren ceza kararlarının 30 gün içinde ödenmesi gerektiği hususu ilanen tebliğ olunur hususu ilanen tebliğ olunur.

ADI SOYADIÖDEME EMRİADI SOYADIÖDEME EMRİ
MURAT SALPAHAROV86056344/05.06.2023NAZAR KULIASA86071478/05.06.2023
YURIY CHOTCHAYEV86053874/05.06.2023VIKTORIIA KORKMAZOVA86072194/05.06.2023
YULIYA RONDYAK86067054/05.06.2023VLADYSLAV LYKOV86065421/05.06.2023
RUSLAN RONDIAK86066563/05.06.2023TETIANA LOHVYNENKO86061382/05.06.2023
NAZAR KUNYNETS86078357/05.06.2023TARAS KUCHMA86060364/05.06.2023
OLENA VDOVYCHENKO86079189/05.06.2023MUKHAMMAD ASOEV86048297/05.06.2023
NAZAR KULIASA86079946/05.06.2023ISA RASULOV86052470/05.06.2023
DMYTRO YUSYK86077492/05.06.2023ASIIAT BAIRAMUKOVA86046643/05.06.2023
RUSTAM KHATKHOKHU86074089/05.06.2023MUSTAFA ÖZDEMİR86050287/05.06.2023
IGOR KLIMKEVYCH86076434/05.06.2023VITALIY ANDRUSHKO86051376/05.06.2023
EDEM LIUMANOV86072777/05.06.2023ELGUDZHA TODUA86054942/05.06.2023
YULIYA RONDYAK86081540/05.06.2023ZACCMIGNA MIKE86066873/05.06.2023
RUSLAN RONDIAK86045810/05.06.2023RUSTAM MAMARAZIEV86053029/05.06.2023
OLENA VDOVYCHENKO86046364/05.06.2023ALI KANIAROV86053582/05.06.2023
SARVAR UMAROV86046928/05.06.2023SHAMIL ABDULKARIMOV86054216/05.06.2023
SARVAR UMAROV86047474/05.06.2023SAGDEEV DINAR86054833/05.06.2023
OLGA COSNICEAN86048516/05.06.2023SHOKHRUKHJON MIDKHADOV86061159/05.06.2023
MOUSTAFA SHANTA86049000/05.06.2023MIRAZIZ KHAYDAROV86064290/05.06.2023
RAUF ALIYEV86049556/05.06.2023SURAYYO SHAYUNUSOVA86064717/05.06.2023
LOGHMAN HASANOV86050094/05.06.2023OTABEK SADIKOV86065066/05.06.2023
ABULFAT RAHMANOV86050816/05.06.2023HASHEM ALABASS86066873/05.06.2023
ABDUSAMII AZIMZHONOV86051575/05.06.2023
ADI SOYADICEZA KARARI NO
AYAD FARAJ MIFTAH ERHUMA23340900CK000465
#ilangovtr BASIN NO: ILN01849868