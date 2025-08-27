Haydarpaşa Limanı’nda gemide yangın: Yan yatma riski var

Düzenleme: Kaynak: DHA

Haydarpaşa Limanı’nda demirli bir gemide yangın çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Haydarpaşa'daki İstanbul Çevre Koruma ve Atık Maddeleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret AŞ'ye (İSTAÇ) ait Gemi Atıkları Toplama ve İşleme Şefliği'nde demirli "Zeynebim İstanbul" adlı gemide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden gemi çalışanları, kendi imkanlarıyla güvenli bir bölgeye geçerek durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında hafif şekilde yaralanan bir gemi çalışanı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı gemide, yan yatma riski olması nedeniyle ekiplerin çalışması sürüyor.

