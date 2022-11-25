﻿Haydi birlikte yeniden değerlendirme yapalım

Hayat pahalılığı ve enflasyon öyle bir patladı ki çalışanlar, emekliler, esnaf, sanatkâr gibi dar ve orta gelirli herkes yoksulluk sınırı altında kaldı.

Resmî Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre 2023 için geçerli olacak yeniden değerleme oranı şöyle:

-Yüzde 122,9...

Son yıllarda enflasyonun hep bu rakamın üstünde gerçekleştiğini göz önüne alırsak;

-Yandık demektir…

Şimdi Yeniden Siyasi Değerlendirme zamanıdır.

2023'te seçim sandığı önünüze geldiğinde yaşam şartlarınızı ekonomik olarak değerlendirin;

-Memnun musunuz?

Tek Adam Rejimini değerlendirin;

-Tamam mı? Devam mı?

Yargı kararlarını değerlendirin;

-Siyasi mi? Hukuki mi?

Sağlık hizmetlerini değerlendirin;

-Yeterli mi? Yetersiz mi?

Eğitim hizmetlerini değerlendirin;

-Başarılı mı? Başarısız mı?

İfade özgürlüğünüzü değerlendirin;

-Özgür müsünüz?

Çocuklarınızın geleceğini değerlendirin;

-Umutlu musunuz?

Sağlıklı beslenmenizi değerlendirin;

-Yeterli mi?

Yolsuzlukları değerlendirin;

-Hesap soruluyor mu? Yapanın yanına kâr mı kalıyor?

Yasakları değerlendirin;

-İzinsiz gösteri yapabiliyor musunuz?

Ekonominizi değerlendirin;

-İnsanca geçinebiliyor musunuz?

Saraylardaki saltanatı ve savurganlığı değerlendirin;

-Beğeniyor musunuz?

Dış politikayı değerlendirin;

-Destekliyor musunuz?

Değerli okurlarım,

20 yıldır yaşadıklarınızı, sizlere layık görülen yaşam koşullarını yeniden değerlendirme zamanıdır.

Oy da, karar da sizin.

-Ya Tek Adam rejiminin devamına oy vereceksiniz.

-Ya bu rejimin sonlanması için güçlü parlamenter rejim için oy vereceksiniz.

20 yıldır tek başına iktidar olan Tayyip'in partisinin hasır altı ettiklerini düşünün lütfen:

-Türk askerinin başına çuval geçirilmesini,

-4+1 bakan hakkındaki rüşvet iddialarını,

-Yolsuzluklarını,

-Paraları sıfırlamalarını,

-Yurt dışındakiler dahil mal varlıklarını,

-Aile vakıflarının zenginliklerini,

-Uçaklar, makam araçları ve güvenlik ordusu ile saray yaşamlarını,

-Zengini daha zengin fakiri daha fakir eden ekonomi politikalarını,

-Parti devleti haline getirerek cemaat ve tarikatlara teslim ettikleri kamu kurumlarını,

-Türk milletine 15 Temmuz acısı yaşatmalarını,

-Şerefli Türk askerlerine, FETÖ ile iş birliği yaparak, Ergenekon, Balyoz, Askerî Casusluk kumpasları kurmalarını,

-26. Genelkurmay Başkanı İler Başbuğ'u 26 ay esir tutmalarını,

-Devlet sırlarını Kozmik Odayı açarak FETÖ'cülere teslim etmelerini,

-Dün, "katil, zalim" dedikleri ile bugün can ciğer kuzu sarması olmalarını,

-Yunanlıların 20 Türk adasını işgal etmelerini seyretmelerini,

-Muhalefet liderlerine de, millete de ağır hakaretlerle saldırmalarını,

-Amerikan ambargosuna karşın teslimiyetçi davranışlarını,

-Türkiye'yi Suriye batağına sokup, 7 milyon sığınmacıya milletin 100 milyar dolarını harcamalarını düşünün…

Değerli okurlarım,

Türk milleti geleceğini belirleme hakkını kullanmak istiyor mu?

2023'te aynı gün yapılacak iki önemli seçimde bu kararı vermek zorunda.

-Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimi.

Millet geleceğini kendi iradesi ile belirlemesi için ülkesinde yaşanan olayların gerçeğini yazılı basından, radyolardan, televizyonlardan öğrenebilecek.

Türk medyasının yüzde 95'i AKP'nin kontrolü altında.

Daha açıkça yazayım.

4-5 gazete, 4-5 televizyon, birkaç radyo yani yok denecek kadar az özgür medya kaldı Türkiye'de.

Medyanın yüzde 95'i ise Recep Tayyip Erdoğan'ın kontrolü altında…

Türkiye'yi "toz pembe" gösteren yandaş medya yayınları ile vatandaşlar etkileniyor…

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Cumhurbaşkanı, 15,5 milyon oy alan CHP'nin lideri Kemal Kılıçdaroğlu için diyor ki;

-"Haysiyet fukarası, sefil, zavallı, gafil, namert, kifayetsiz, yüzsüz…"

Bu nasıl üslup Erdoğan?

Ayıptır yahu ayıp…

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İYİ Parti'ye yaptığı çağrısı Meral Akşener'den sert tepki aldı.

Ancak Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan ve 3 meclis üyesi AK Parti saflarına katıldı.

Kulislerde öyle şeyler konuşuluyor ki inanılır gibi değil.

AKP'nin belediye başkanları ve milletvekilleri transferleri yapacağı iddiaları var.

Hedef muhalefeti olumsuz, seçmeni olumlu etkilemek.

Erdoğan'ın erken seçim için Meclis'te 360 oya ihtiyacı var.

Ancak Cumhur İttifakı'nın oy sayısı 335…

4 de bağımsız milletvekili var.

Muhalefet partileri destek vermezlerse,

-Erdoğan'ın erken seçim için 25 milletvekiline ihtiyacı var.

CHP, İYİ Parti ve HDP'den 25 milletvekili transfer edebilir mi AKP?

Erdoğan aday olmak için her yolu dener mi?

Belki başarır da seçmen Erdoğan'a oy verir mi?