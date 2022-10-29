Fatih Portakal Erdoğan'ın partisini sırtladığını söyledi. Haydi hep beraber Fatih Portakal'a Günaydın diyelim

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na 1 gün kala AKP, Ankara’da Türkiye Yüzyılı programını düzenledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tek konuşmacı olduğu programda Türkiye’nin yüzüncü yıl vizyonu açıklanırken, AKP’nin büyük önem verdiği etkinliğe geniş katılım sağlandı.

Programın bir diğer ses getiren olayı ise muhalif bilinen bazı gazetecilerin davet edilmiş olmasıydı.

Bu isimlerin büyük çoğunluğu daveti geri çevirirken bir süredir herhangi bir yayın kuruluşu ile çalışmayan Fatih Portakal, daveti kabul eden isimler arasında yer aldı.

TESPİTİ ALAY KONUSU OLDU

Programa katıldığı için eleştiri oklarını üzerine çeken Fatih Portakal, programdan övgüyle söz etti.

Programın ardından yaptığı paylaşım ise tartışmaları beraberinde getirdi.

Fatih Portakal, paylaşımında "Dikkatimi çeken şu: partiyi sırtlayan, götüren net bir şekilde Erdoğan" ifadelerine yer verirken bu tespit alay konusu oldu.

Şöyle ki bilinen bir gerçek 20 yıldır Recep Tayyip Erdoğan’ın partisini her daim sırtladığını sağır sultan dahi iyi bilir…

Fatih Portakal’ın bu tespitini tiye alan birçok vatandaş paylaşımın altında tepkilerini dile getirdi.

İşte o paylaşım ve gelen bazı tepkiler: