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Filenin Sultanları Hırvatistan karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında bugün Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 12:56
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Haydi kızlar rakip Hırvatistan. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Dünya Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında bugün Hırvatistan ile karşılaşacak

Filenin Sultanları Hırvatistan karşısında
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu dördüncü maçında Hırvastistan ile saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.

Mücadele TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.

A Milli Takım, grubundaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olduktan sonra ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0'lık skorla geçen Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2'lik setlerle geçerek 3. maçından ikinci galibiyetini aldı.

Bugün Hırvatistan engelini geçerek grupta iddialı konuma gelmek isteyen Milli Takım'da tek hedef galibiyet.

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