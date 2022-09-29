﻿Filenin Sultanları Hırvatistan karşısında

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası'nın B Grubu dördüncü maçında Hırvastistan ile saat 18.30'da karşı karşıya gelecek.
Mücadele TRTSPOR'dan canlı yayınlanacak.
A Milli Takım, grubundaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olduktan sonra ikinci maçında Güney Kore'yi 3-0'lık skorla geçen Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti'ni 3-2'lik setlerle geçerek 3. maçından ikinci galibiyetini aldı.
Bugün Hırvatistan engelini geçerek grupta iddialı konuma gelmek isteyen Milli Takım'da tek hedef galibiyet.
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