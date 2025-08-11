Haydi Özgür Özel; Gözüm üzerinizde…

Adı sanı belli; Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu

Tek tek gidelim.

Milli Dayanışma:

İYİ Parti yok. 4 üyesi yağmalandı ama aslında boş kalması lazımdı.

Saadet, Gelecek ve DEVA var, derde devan olacak sayıları yok.

Türkiye Barolar Birliği yok.

TÜSİAD yok çünkü başkanları yargılanıyor.

TOBB, TESK, TÜRK İŞ, HAK İŞ, TZOB, YÖK, RTÜK yok çünkü yandaş oldukları AKP var.

DİSK yok.

CHP var, var ama daha 2. Toplantıda alınan “10 yıl gizlilik” kararına tepkisiz kaldı.

Millet ateş püskürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın PKK'nın silah bırakmasında gelinen aşamayı ve bundan sonra atılacak adımları anlatmışlar.

Haydaaa…

“Atılacak adımlar” belli ise komisyonda tiyatro mu sergileniyor?

Daha da önemlisi şudur:

MİT Başkanı İbrahim Kalın partileri ziyaret edip genel başkanları ile görüştü.

Genel Başkanlara “gizli bilgiler” vermedi mi?

Vermediyse; Kahve içmeye mi, hal hatır sormaya mı gitti?

Neden sadece mecliste gurubu olan partilerin genel başkanlarını ziyaret etti de mecliste temsil edilen ancak gurubu olmayan partilerin genel başkanlarını neden ziyaret etmedi Kalın?

Gizli milli dayanışma milletle değil komisyon üyeleri arasında yapıldı.

Neden 3 bakan? Birbirlerinden farklı bilgiler mi verdiler?

Kardeşlik

100 yıldır Türk – Kürt kardeş değil miyiz?

Kürt – Tük evlenmiyor muyuz?

Türk – Kürt seçme ve seçilme haklarını kullanmıyor muyuz?

Kürt – Türk eylemlerde birlikte gazlanıp, sulanmıyor muyuz?

Türk – Kürt birlikte askerlik yapmıyor muyuz?

Kürt – Türk aynı okullara gidip aynı eğitimleri almıyor muyuz?

Türk – Kürt iş inşaları Türkiye’nin her yerinde yatırımlar yapmıyorlar mı?

Nedir kardeşlikten kastınız?

Bebek katilleri ile sivil halkı canlı bombalar ile katleden teröristlerle mi kardeş olacağız? Hadi ordan…

Kandildekiler, saraydakilerle kardeş olsunlar.

Teröristleri affedenlerle asla kardeş olamayız.

Büyük Türk Milleti de teröristlerle asla kardeş olmaz.

Demokrasi

Hangi demokrasi?

Ucube tek adam rejiminde demokrasi yok otokrasi var.

Anayasa bu komisyonda ele alınmayacaksa CHP’nin komisyon adına eklettiği demokrasinin temini için ne karar alınabilecek?

Parlamenter rejim olmayacaksa ülkemizde demokrasi olabilir mi?

Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı, anayasal hakların faşist kararlarla engellendiği günümüzde komisyon demokrasi gelsin diye ne düzenleme yapacak?

CHP’ye önerim şudur;

Yapılacak ilk toplantıda demokrasi için şartları tek tek komisyon gündemine koysunlar.

Anti demokratik ve hukuk dışı kararlarının düzeltilmesi için AKP iktidarına 8-10 gün süre verilmesinin karar bağlanmasını oylamaya sunsunlar.

Bu düzeltmeler yapılıncaya kadar komisyonun ara vermesini sağlasınlar.

Yapıldığı taktirde demokratik düzenleme için diğer maddelere geçilsin.

Yapılmazsa CHP komisyondan çekileceğini açıklasın.

Olmazsa olmaz şartlar için örnekler vereyim ki CHP’ye:

Ekrem İmamoğlu ve tüm CHP’li belediye başkanları ve gözaltına alınan herkes tutuksuz yargılansın. Kayyum atanan tüm belediyelere seçilmiş başkanlar geri dönsün, Can Atalay Meclis’e gelsin, AİHM kararları başta Osman Kavala, Selahattin Demirtaş olmak üzere uygulansın. Öğrenciler tutuksuz yargılansın. TCK’nın, “siyasi yasak” tanımı için yasa değişikliği yapılsın.

Haydi Özgür Özel; Gözüm üzerinizde…