Hayırlı torun, şehit dedesi adına oda yaptırdı

YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

Vali Muammer Erol, Mesudiye İlçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hüseyin Başoğlu tarafından Çanakkale Savaşı’nda şehit düşen dedesi Hüseyin Başoğlu adına yapılan odanın açılışına katıldı.

Mesudiye İlçesinin Kale mahallesinde gerçekleştirilen “5 Şehit 1 Destan Mesudiye" adlı programın açılış törenine, Vali Muammer Erol’un yanı sıra Mesudiye Kaymakamı Gökhan Hülakü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit, gaziler, Şehit Hüseyin Başoğlu’nun yakınları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Program, Mesudiye Merkez Cami İmam Hatibi Samet Özkan tarafindan okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Hüseyin Başoğlu, Çanakkale Savaşlarına katılmak üzere evden ayrılan ismini taşıdığı dedesi Hüseyin Başoğlu’nun ve dedesinin kardeşlerinin nerede ve nasıl hayatını kaybettiğini öğrenmek için araştırmaya başladı.

Genel Kurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı yazışmalarda 1 Temmuz 1882 Mesudiye Kale doğumlu olan dedesinin Çanakkale Arıburnu’nda 18 Haziran 1915 tarihinde şehit düştüğünü öğrenen Hüseyin Başoğlu, dedesi ile birlikte düşman kuvvetlerine karşı mücadele eden diğer kardeşleri Veli, Selim, Hasan ve Ali‘nin de şehit olduğunu ancak onlara ulaşılamadığını öğrenince duygu dolu anlar yaşadı.

66 yaşındaki Hüseyin Başoğlu, açılışta yaptığı konuşmada,”İsmini gururla taşıdığım dedem Hüseyin Başoğlu adına yaptığımız bu odanın açılışında bizleri yalnız bırakmayan Sayın Valim Muammer Erol’a teşekkürlerimi sunuyorum. Dedemle birlikte silah altına alınan ve geri dönmeyen diğer kardeşlerinin resmi evrakları da açılışını yapacağımız bu odada yer almaktadır.” dedi.

Başoğlu, “12 Mart 2025 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı Askeri Kültür ve Müze Komutanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye Şehitlerini Arıyor” programında Çanakkale Ruhu ile Çanakkale şehidi Salih oğlu Hüseyin ve diğer kardeşleri anıldı. Komutanlarımızın böyle şehitlerini 100 yıl sonrada anmaları bizim için ayrı bir gurur onur kaynağı oldu. Çanakkale dün geçilmediği gibi yarında geçilmez ve geçilmeyecektir”diyerek, duygularını dile getirdi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Mesudiye ilkokulu öğretmeni Benazir Güles, “17 Haziran 1915 gecesi. Çanakkale Arburnu'nda derin bir sessizlik vardır. Askerler içerisinde, ertesi gün çok büyük bir saldırı olacağı, düşmanın tüm gücüyle üstlerine geleceği haberi yayılır. Salihoğlu Hüseyin dedemiz ertesi gün, 18 Haziran 1915'te, tam 110 yıl önce, Çanakkale Arıburnu’nda vatanı uğrunda can vererek şehit olur. Aziz şehitlerimiz, 110 yıl önce Çanakkale'de yazdığınız destan, bu milletin özgürlüğünün temeli olmuştur.” dedi.

Mesudiye İlkokulu öğrencisi Ravza Sırtıkara, tarafından şehitlerimize yazılan mektubu okurken, Mesudiye Borsa İstanbul Çok Programlı Anadolu Lisesi Öğrencisi Gökçenaz Ersin tarafından da “Zulmü Alkışlayamam" adlı şiir okundu. Arından Mesudiye İlçe Müftüsü Mustafa Yeşildere tüm şehitlerimiz adına dua etti.

Programda, Vali Muammer Erol, Türk Bayrağı ile Kur’an-ı Kerim’i ayrıca üzerinde “Bu topraklara canını adayan aziz şehitlerimizin kutsal hatırası önünde derin bir saygı ve hürmetle eğiliyoruz. Vatan uğruna verilen en büyük fedakarlığın taşıdığı anlamı kalbimizde hissediyor, bu yüce mirası yaşatma yolundaki katkılarınız için gönülden teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizin adı, milletimizin vicdanında sonsuza dek yaşayacaktır.” yazılı plaketi şehit torunu Hüseyin Başoğluna takdim etti.

Mesudiye Kaymakamı Gökhan Hülakü ile Mesudiye Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit de şehit torunu Hüseyin Başoğlu’na plaket takdim etti.