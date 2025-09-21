Hayırsever iş insanına eğitime destek plaketi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, eğitime katkı sunan hayırsever iş insanı takdir plaketi verildi.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman'ın katılımıyla Adviye Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde program düzenlendi. Programda, okulun boya ve tadilat işlerini üstlenen hayırsever Özel Ünsal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ataman tarafından plaket takdim edildi. Yapılan çalışmalarla öğrenciler için daha iyi bir eğitim ortamı oluşturulduğu belirtilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman bu güne kadar eğitime katkı sunan tüm hayırseverlere teşekkürlerini iletti. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Eğitime verilen her destek, geleceğimize yapılan en değerli yatırımdır. Öğrencilerimizin daha iyi şartlarda eğitim alması için katkı sağlayan hayırseverlerimize minnettarız" ifadelerine yer verildi.