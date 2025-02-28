Hayırsever kadın terk edilmiş köpeği hayata döndürdü

Ocak ayında, ABD’nin Mississippi eyaletine bağlı Laurel kentinde yaşayan Lane Bounds, spor salonunun otoparkında tek başına dolaşan bir köpeğe rastladı. Bounds’un dikkatini çeken bu köpek, bakımsız ve yaşlı bir sokak köpeği gibi görünüyordu. Köpeği yaklaşarak sevmek isteyen Bounds, onun ürkerek kaçması üzerine geri adım atmak zorunda kaldı.

Birkaç gün sonra, aynı köpeği bir bankanın önünde uyurken gördü. Ancak bu sefer de ona yaklaşmayı başaramadı. Hayvanın yardım ihtiyacı olduğunu anlayan Bounds, onu kurtarmaya karar verdi. Öncelikle sosyal medyada köpeğin fotoğraflarını paylaşıp, sahibini bulmaya çalıştı. Ancak hiçbir sonuç alamadı. Bunun üzerine yakalamak için insancıl tuzaklar kurdu, fakat köpek tüm tuzaklardan kaçmayı başardı.

Haftalar boyunca pes etmeyen Bounds, köpeği düzenli olarak beslemeye başladı. Ona güven vermek için sabırla her gün aynı yerde buluştu. Daha sonra kendi köpeğini de yanına alarak, sahipsiz köpeğin dikkatini çekmeye çalıştı. Bu plan işe yaradı; Lucy adını verdiği köpek, Bounds’un kendi köpeğine ilgi gösterdi ve yavaş yavaş yaklaşmaya başladı. Birkaç gün sonra, Lucy tamamen güven duyarak kendi isteğiyle Bounds’un arabasına atladı.

Hemen veterinere götürülen Lucy’nin aslında sahipsiz olmadığı, ancak eski sahiplerinin ona geri dönmek istemediği ortaya çıktı. Köpeğin 8 yaşında olduğu ve daha önce bir aile tarafından beslendiği anlaşıldı. Ancak, sahibiyle iletişime geçildiğinde, onlar Lucy’yi geri almak istemediklerini belirtti.

Bunu duyan Bounds, köpeği sokakta bırakmaya gönlü el vermedi. Öncelikle Lucy’yi geçici olarak evine aldı. İlk günlerinde sadece dinlenen ve kaybettiği enerjiyi geri kazanmaya çalışan Lucy, zamanla Bounds’un çocuklarıyla oynamaya ve ailesine alışmaya başladı.

Üç ay boyunca Lucy’nin hayata yeniden adapte olmasına yardımcı olan Bounds, sonunda onun zaten evinin bir parçası olduğunu fark etti ve onu resmi olarak sahiplendi. Şimdi Lucy, soğuk asfaltın ve açlıkla geçen günlerin yerine, sıcak bir yatağın, düzenli yemeklerin ve sevgilerle dolu bir ailenin keyfini çıkarıyor.