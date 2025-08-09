Hayırseverler çadır kentte kalan çocukları sevindirdi

'İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri, çadır kentte kalan minik yürekler için bir araya geldi. Grup gönüllüleri tarafından, özel ve anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITILDI

Etkinlik çerçevesinde, 350 kişilik etli pilav ve ayran ikramı yapıldı. Müzikli oyunlar oynanıp halaylar çekilerek çocukların ve ailelerinin güzel vakit geçirmesi sağlandı. Ayrıca, çocuklar için sevgiyle paketlenen hediyeler ile kek ve şeker gibi yiyecekler dağıtıldı. Kullanılmayan oyuncakların başka çocuklarda mutluluk olduğunu vurgulayan grup yöneticileri, paylaşmanın kalbi ısıtan en güzel duygu olduğuna dikkat çekti.