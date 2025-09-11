Hayırseverlerden bin 350 öğrenciye okul seti

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrenciler için çalışma yaptı. Hayırseverlerin desteğiyle çocukların okulda kullanabileceği malzemeler bir araya getirilirken, hediyelerinin dağıtılması için özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte, müzikler eşliğinde eğlenceli oyunlar oynandı ve ikramların yapıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte, bin 150 öğrenciye okul seti ve 250 öğrenciye forma ile eşofman hediye edildi. Grup gönüllüsü Ayşegül Bozbaş, daha çok çocuğun yüzünü güldürebilmek için bu tarz çalışmaların artmasını temenni ettiklerini söyledi.