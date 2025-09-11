Hayırseverlerden bin 350 öğrenciye okul seti

Kaynak: İHA
Hayırseverlerden bin 350 öğrenciye okul seti

Eskişehir'de hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi bin 150 öğrenciye okul seti, 250 öğrenciye ise forma ve eşofman hediye edildi.

İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu gönüllüleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi öğrenciler için çalışma yaptı. Hayırseverlerin desteğiyle çocukların okulda kullanabileceği malzemeler bir araya getirilirken, hediyelerinin dağıtılması için özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Düzenlenen etkinlikte, müzikler eşliğinde eğlenceli oyunlar oynandı ve ikramların yapıldı. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte, bin 150 öğrenciye okul seti ve 250 öğrenciye forma ile eşofman hediye edildi. Grup gönüllüsü Ayşegül Bozbaş, daha çok çocuğun yüzünü güldürebilmek için bu tarz çalışmaların artmasını temenni ettiklerini söyledi.

aw535765-04.jpg

aw535765-05.jpg

aw535765-03.jpg

aw535765-01.jpg

aw535765-02.jpg

aw535765-06.jpg

Son Haberler
Direksiyon başında dikkat edilmesi gerekenler
Direksiyon başında dikkat edilmesi gerekenler
Wilfried Singo Galatasaray'ı korkuttu!
Wilfried Singo Galatasaray'ı korkuttu!
Tedirgin eden 'üç gün' hastalığından inek ölümleri! "Başka bir şeyimiz yok"
Tedirgin eden 'üç gün' hastalığından inek ölümleri! "Başka bir şeyimiz yok"
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan 'Ankara' açıklaması! '7'ye varan...'
Deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan 'Ankara' açıklaması! '7'ye varan...'
Habertürk, Show TV ve Blomberg HT'ye kayyum atanmıştı... TMSF'den ilk açıklama
Habertürk, Show TV ve Blomberg HT'ye kayyum atanmıştı... TMSF'den ilk açıklama