Hayko Cepkin için valilik devreye girdi! Konserleri bir bir iptal edilmişti

Hayko Cepkin’in Kayseri ve Diyarbakır konserleri iptal edilmişti. Valilik kararıyla alınan iptal sonrası Cepkin, kalp kırıklarını dile getirmişti. Yaşananların ardından Diyarbakır Valiliği harekete geçti.

Hayko Cepkin’in Anadolu turnesi kapsamında gerçekleştirmeyi planladığı Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin, valilik kararıyla iptal edildiği öğrenilmişti.

Cepkin, sosyal medya hesabı üzerinden ilk açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı. Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

DİYARBAKIR VALİLİĞİ DEVREYE GİRDİ

Cepkin’in bu açıklamasının ardından Diyarbakır Valiliği devreye girdi. Cepkin, yaşananların ardından yeni bir paylaşımda bulundu.

“KİM SEBEP OLDU İSE…”

“Diyarbakır valimizin süratle dönüşü, nezaketi ve özel daveti için teşekkürler’ diyen Hayko Cepkin, Organizasyon ile eksik kalan tüm prosedürleri halletmek üzere söz aldık. Bu karışıklığa kim sebep oldu ise utanacaklar sanırım. Diyarbakır için yeni bir tarih çözeceğiz inşallah. Darısı Kayseri'mizin" dedi.

