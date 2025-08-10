Hayko Cepkin memleketinde fırtına estirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hayko Cepkin memleketinde fırtına estirdi

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Festivali'nde ikinci gün geride kaldı.

Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Sorgun Festivali'nde ikinci gün geride kaldı. İkinci günün konuk sanatçısı olan Hayko Cepkin memleketinde konser verdi.

SORFEST'in ikinci gününde dj performansları ile başlayan program Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'nin konuşmasıyla devam etti. Ekinci, "Gençlerimiz, uzaktan gelen misafirlerimiz hep beraber bugün bir meydanı doldurdunuz. Muhteşem bir kalabalığa ve gelecekteki muhteşem bir anıya hep beraber imza atıyoruz. Bugün burada sahneyi kuran ekip Yozgatlı, organizeyi düzenleyen ekip Yozgatlı. Sanatçımız Hayko Cepkin Yozgatlı. Bundan daha müthiş bir organizasyon olabilir mi?" dedi.

Hayko Cepkin sahne aldığında Sorgun Şakir Efendi Meydanı'nda coşku dolu anlar yaşandı. Programın sonunda Yozgat Sürmelisi türküsü seslendiren sanatçı duygusal anlar yaşattı.

Hayko Cepkin memleketinde fırtına estirdi

Son Haberler
Milyonlarca bilgisayar için geri sayım başladı: Neler yapabilirsiniz?
Milyonlarca bilgisayar için geri sayım başladı: Neler yapabilirsiniz?
Yavru flamingolara sıkı takip
Yavru flamingolara sıkı takip
Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ortaya çıktı
Demet Özdemir’in fiziği sosyal medyayı yıktı! Formunun sırrı ne?
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Anbean kamerada
Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı! Anbean kamerada
Battlefield 6 Beta rekorlarını alt üst etti
Battlefield 6 Beta rekorlarını alt üst etti