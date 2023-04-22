Hayko Cepkin ve Zafer Algöz hesaplarından mavi tik kalkınca bakın ne yaptı! Yerine koydukları simgeler şaşkınlık yarattı

Twitter "mavi tik"leri kaldırdı. Ödeme yapmayan Hayko Cepkin ve oyuncu Zafer Algöz'ün de hesaplarındaki mavi tik kalkınca iki ünlünün duruma tepkisi sert oldu.

Hayko Cepkin ve Zafer Algöz hesaplarından mavi tik kalkınca bakın ne yaptı! Yerine koydukları simgeler şaşkınlık yarattı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Twitter CEO'su Elon Musk, geçen hafta, Twitter Blue'ya abone olmayan ve mavi onay rozetlerini bu hizmetten önce alanların hesaplarındaki "mavi tiklerin" kaldırılacağını açıklamıştı. Söz konusu kapsamdaki kullanıcıların mavi onay rozetlerinin bugün kaldırıldığı görüldü.

KARARA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Mavi onay rozeti için ödeme yapmayan Zafer Algöz ve Hayko Cepkin'inde hesaplarındaki mavit tik otomatik oalraka kalktı. Duruma sinirlenen Hayko Cepkin "Aa mavi tıklar gitmiş. Boşluğu doldurayım o zaman" diyerek mavi rozetin yerine orta parmak işareti koydu.

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"MAHKEMEDE GÖRÜŞÜRÜZ"

Usta Oyuncu Zafer Algöz ise " Yel kayadan toz alır' misali. İlhan mavi tikimizi kaldırmış. Dünyanın çevresini kimseye sormadan uydularınla çöplüğe çevirdin. Mahkemede görüşürüz İlhan. Bunu sen istedin. İlhan'ın mavi tikine Beşiktaşımızın kartalını koyuyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

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