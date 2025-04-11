Hayko Cepkin'den Tanju Özcan’a tepki: 'Hain adam'dan öteye gidilememiş...

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Hayko Cepkin'den Tanju Özcan’a tepki: 'Hain adam'dan öteye gidilememiş...

Bolu Belediyesi Başkanı CHP’li Tanju Özcan, PKK lideri Öcalan’a yönelik mesajın ünlü sanatçı Hayko Cepkin’den yanıt geldi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü nedeniyle yaptığı paylaşımda ‘Ermeni kimliğini’ hakaret ve nefret amacıyla kullanmıştı.

Özcan, Türkçe yazım kurallarına uymadan "Keşke ermeni baban 2 sn erken davransaymış ta, sen öcalan keşke hiç doğmasaydın! İnşallah son doğum günün olur! Hain adam" demişti.

HAYKO CEPKİN'DEN YANIT!

Bolu Belediyesi Başkanı CHP’li Tanju Özcan, PKK lideri Öcalan’a yönelik mesajında Ermenileri hedef almıştı. Tanju Özcan’a yanıt ünlü Sanatçı Hayko Cepkin’den geldi.

Hayko Cepkin, Tanju Özcan’a şöyle yanıt verdi:

“Hemen bir analiz yapalım. Dolu dolu 'hakaret' etmek istenmiş ama bunun için özenli olarak 'Kürt' ırkı dillendirilmeden, onun yerine karşılığı ve oy potansiyeli olmayan bir ırk üzerinden hakaret eylemi makul bulunmuş. Aşağıdaki yorumlarda 'sanırım babası Ermeni değil' gibi bir cümleye karşılık olarak da 'farketmez' gibi canın istediği ırk üzerinden rahatça hakaret edilebileceği, net bir şekilde belirtilmiş. Cümlenin yükselip esas hakaret içeriğine geldiği, sayısız sıfatlar kullanabileceği noktada ise, daha sakin kalmak tercih edilmiş 'hain adam'dan öteye gidilememiş.”

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