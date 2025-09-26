Hayko Cepkin'in iki konserini valilik iptal etti

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin sosyal medya hesabından Anadolu turnesinde iki konserinin iptal edildiğini dinleyicilerine duyurdu.

Rock müzik sanatçısı Hayko Cepkin sosyal medya hesabından Anadolu turnesinde iki konserinin valilikler tarafından iptal edildiğini söyledi.

Hayko Cepkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı.

Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."