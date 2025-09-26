Hayko Cepkin'in iki konserini valilik iptal etti

Kaynak: Haber Merkezi
Hayko Cepkin, Anadolu turnesi kapsamında gerçekleştireceği Kayseri ve Diyarbakır konserlerinin valilikler tarafından iptal edildiğini açıkladı.

Hayko Cepkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Anadolu turumuzun Kayseri ve Diyarbakır ayakları bölge mülki amirleri tarafından etkinlik izni verilmemesi sebebi ile listeden çıkarıldı.

Zaten uğraştığımız ve bu süreçte bilinçli biletleri açmadığımız için sıkıntı yoktur. Ama en önemlisi olan ve artık kıymeti olmayan kalp kırıklarını neyleyeceğiz onu bilemedim."

