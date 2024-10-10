Haymana'da 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Haymana'da 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu

Ankara'nın Haymana ilçesinde 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu.

Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi'nden kaldığı değerlendirilen 103 yıllık patlamamış top mermisi bulundu.

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Alınan bilgiye göre, Haymana'nın Bahçecik Mahallesi'nde Ercan Aktaş isimli bir vatandaş mahallede gezdiği esnada yerde top mermisi buldu.

Bunun üzerine Aktaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Haymana İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, patlamamış top mermisinin etrafını çevirerek güvenlik tedbiri aldı.

Bölgeye ulaşan Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bomba uzmanı, patlamamış top mermisini güvenli alana taşıyarak imha etti. Sakarya Meydan Muhaberesi döneminden kaldığı değerlendirilen top mermisinin, 103 yıllık olduğu tahmin ediliyor.

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