Müge Anlı’nın sunduğu programda yer alan konuk bir ailenin kimliksiz yaşam mücadelesi beraberinde ‘haymatlos’ kelimesinin merak edilmesine neden oldu. Programı izleyenler haymatlos kelimesinin anlamını araştırıyor. Peki, haymatlos ne demek? Haymatlos kelimesinin anlamı nedir?

HAYMATLOS NEDİR?

Haymatlos kavramı, II. Dünya savaşı sonrasında, Almanya ile Türkiye arasında gelişen diplomatik etkileşim sonucu, Almancadan Türkçeye aktarılan alıntı bir kelimedir.

Haymatlos kavramının Türkçede iki farklı yazım şekli bulunmaktadır: Haymatloz ve Haymatlos.

Kavram incelenen ilk kaynaklarda Haymatloz olarak görülmektedir, zamanla Haymatlos olarak da kullanılmaya başlanmıştır. Peki, haymatlos ne demek?

HAYMATLOS NE DEMEK?

Vatansızlık (veya Yurtsuzluk), hiçbir devletle uyrukluk (vatandaşlık) bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kişilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle ‘Haymatlos’ denmektedir.

HAYMATLOS TARİHÇESİ

Siyasal gerekçelere dayanarak devletler, uyruklarını yurtsuz duruma düşürebilmektedir. Naziler, 1933'te, 1914'ten sonra vatandaşlığa alınmış Yahudileri yurtsuz saymış; 1941'de ise bütün Yahudileri vatandaşlıktan çıkarmıştı.

Devletler arasındaki toprak kavgası sırasında da insanlar yurtsuz kalabilir. Kağıt üzerinde vatandaş görünmesine rağmen siyasal baskılar nedeniyle devlet kurumlarıyla ilişki kuramayanlara fiili yurtsuzlar, de facto vatansızlar denilmektedir. Yurtsuzlar sıklıkla sınır dışı edilebilirler. Yurtsuzlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilirler.