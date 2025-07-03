Hayran bırakan manzara, yılın sadece 10 günü görülebiliyor! Turistler akın ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Hayran bırakan manzara, yılın sadece 10 günü görülebiliyor! Turistler akın ediyor

Yılın sadece 10 gününe münhasır Karanlık Kanyondaki gün batımını görmek için dünyanın birçok ülkesinden turist Erzincan'ın Kemaliye ilçesine geliyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bulunan Karanlık Kanyonda bugünlerde kanyonun tam ortasından batan güneş manzarası görenleri hayran bırakıyor. Munzur Dağları üzerinde Karasu Nehri'nin oluşturduğu kanyonda bu manzara sadece 10 gün izleniliyor.

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Manzarayı izleyebilmek için turistler tekneyle belirli bir alana gidiyor. Karanlık Kanyonun tam ortasından batan gün batımının temmuz ayının başlarında başlayıp 10 gün bu manzarayı izleyebilmenin mümkün olduğunu kaydeden yöre insanlarından turizmci Güven Güldal, "Dünyanın birçok ülkesinden turist bu anı görebilmek için buraya geliyorlar. Gelen turistleri teknelerimizle alan derinliğinin olduğu kısma götürüyoruz. Gün batımı saatinde güneş tam Karanlık Kanyonun ortasından batıyor ve muhteşem bir manzara ortaya çıkıyor." dedi.

Doğa fotoğrafçısı Selçuk Örnekçi yerli ve yabancı turistlerle birlikte gün batımını görüntülerken ilçeye yeni atanan Kemaliye Kaymakamı Emirhan Arıkan'da bu anı izleyenler arasında yer aldı.

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