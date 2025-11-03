600 milletvekili içinde, meclis günleri hariç her gününü köylünün, çiftçinin, üreticinin yanında geçiren, meclisi adeta köylere taşıyan bir milletvekili var.

56 yıldır mesleğim gereği belki de binlerce siyasetçiyi izledim onun gibisini görmedim.

Çok açık ve net söylüyorum:

CHP Niğde Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer’in hayranıyım.

Dün aradığımda baktım ki; Eskişehir Yeşil Sakarya Sebze ve Meyve Üreticileri Birliği’nde başkan Süleyman Buluşan’ın yanında.

Milletvekilliği yan gelip yatma değildir sözünü ispatlıyor Gürer.

İnanın ne kadar övgü yazsam azdır.

Ya mecliste ya da tarlada, bağda, serada, pazarda, köy kahvesinde, çiftçinin sofrasında ya televizyonlarda.

Telefonla görüşürken dedim ki;

Meclisteki danışmanınızdan aldığım bilgiye göre;

518 yasa teklifi, 11.232 meclis soru önergesi, 5.419 basın açıklaması yapmışsın.

Bana bir bilgi notu gönderir misin Türk tarımının son durumu hakkında?

Rakamları mecliste iktidar partilerinin gözlerinin içine baka baka defalarca anlata, anlata ezberledim.

Ben söyleyeyim sen kaydet diyen Gürer ezbere sıraladı.



Nohut…

2024 yılında 12 bin 131 ton ithalat yapılmış.

2025’in ilk 8 ayında bu rakam 31 bin 769 tona çıkmış.

Kendi toprağımızın mahsulü nohutta bile dışa bağımlı hale geldik.

Süt tozu…

Geçen yıl 927 tondu.

Bu yılın ilk 8 ayında 1.015 tona ulaştı.

Süt üreticisi zarar ediyor, ithalatçı kazanıyor.

Buğday…

Geçen yıl 4 milyon 300 bin ton ithal ettik.

Bu yılın sadece ilk 8 ayında 2 milyon tonu geçmiş durumdayız.

Yıl sonunda 8–10 milyon ton arası ithalat bekleniyor.

Tarım ülkesi Türkiye, ekmeğinin hammaddesini dışarıdan alıyor.

Ayçiçek yağı…

2024’te 2 milyon 951 bin ton ithalat yapılmıştı.

2025’in ilk 8 ayında 2 milyon 138 bin tona ulaşıldı.

Trakya tarlaları boş, market rafları ithal yağ dolu.

Çay…

2024 yılında 14 bin 393 ton çay ithal edilmiş.

Bu yılın ilk 8 ayında 12 bin 485 ton.

Kendi Rize’miz varken bile yabancı çaya para ödüyoruz.

Pamuk…

Geçen yıl 762 bin 269 ton olan ithalat, bu yıl 971 bin 530 tona yükseldi.

Çukurova’nın, Ege’nin bereketli toprakları üretmiyor; pamuk bile ithal geliyor.

Kuru fasulye…

2024’te 6 bin 708 tondu.

2025’in ilk 8 ayında 3 bin 296 ton ithalat yapılmış.

Bir zamanlar sofralarımızın kraliçesi fasulye, artık ithal krallığında.

Kırmızı mercimek…

2024 yılında 543 bin 303 ton ithalat yapılmış.

Bu yılın ilk 8 ayında 300 bin 175 ton.

Anavatanı Türkiye olan mercimeği bile artık dışarıdan getiriyoruz.

Üstelik ürettiğimizden fazlasını ithal eder hale gelmişiz.

Ceviz…

2024’te 73 bin 393 tondu, bu yılın ilk 8 ayında 53 bin 218 ton ithalat yapılmış.

Kendi cevizi dalında çürüyor, ithal ceviz sofraya geliyor.

Elma…

Geçen yıl 77 bin ton ithalat yapılmıştı.

Bu yılın ilk 8 ayında 31 bin 219 ton ithalat gerçekleşti.

Elma cennetiydik, ithalat cennetine döndük.

Pirinç ve soya da farklı değil.

Pirinçte ithalat sürüyor, soyada yüzde 95 dışa bağımlıyız.

Toplamda 21 tarımsal üründe ciddi arz açığı var.”

Gürer’in uyarısı net:

Türkiye’nin havası, suyu, toprağı, çiftçisi var ama hâlâ hububat ve bakliyatta kendi kendine yetemiyor. Tarımsal ürün planlaması yapılmadıkça bu tablo değişmez.

Ömer Fethi Gürer kadar sahayı bilen, çiftçinin dilinden konuşan, rakamı ezbere bilen başka bir milletvekili hatırlamıyorum.

O, meclisi köylere, köylüleri meclise taşıyan milletin gerçek vekili.

Çiftçinin derdini, üreticinin çığlığını Ankara’ya taşıyan köylünün adamı.

Ve eminim ki…

Bu rakamları Tarım Bakanı’na telefonda sorsam, asla bu kadar detaylı anlatamazdı.

Umarım CHP iktidarında tarım bakanı olur ve Türkiye’yi dışa bağlılıktan kurtarır.

Teşekkürler Gürer, iyi ki varsın…

